疫情衝擊消費！估影響經濟成長率0.16至0.53個百分點
國內疫情升溫。國發會主委龔明鑫今（18）日召開記者會表示，這波疫情衝擊若能侷限在民間消費，搭配政院2,100億元紓困與振興，並且守住生產，今年經濟成長率仍有望保5%。
龔明鑫、行政院發言人羅秉成、今日下午偕同科技部產學及園區業務司長許增如、工業局主秘周崇斌臨時召開「全力保障台灣製造」記者會，說明產業防疫措施，目的是維持廠商生產不中斷，加保今年出口與經濟。
龔明鑫表示，針對這波疫情對經濟影響，國發會評估，若衝擊侷限於消費端，影響期間至6月底前，將影響經濟成長率0.16個百分點。若疫情影響延續至第3季，將影響經濟成長率0.53個百分點。但政院已提出2,100億元紓困 預算，將會使經濟成長率提升0.9個百分點。
龔明鑫表示，疫情衝擊若侷限在消費，對台灣整體影響「微乎其微」；而且，疫情過後的報復性消費還可能補償回來。他指出，旅遊旅宿業、餐飲、零售、交通運輸都是這波受疫情衝擊較大行業。
主計總處日前概估今年第1季經濟成長率8.16%，並且在其他假設未變情況下，今年經濟成長預測值將由4.64%上修至5.1%。龔明鑫強調，只要守住製造，就能守住出口訂單，今年經濟成長率仍有望保5%。
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