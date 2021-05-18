快訊

休達大偷渡：報復西班牙？摩洛哥偷放5,000難民渡海

台師大1學生外宿萬華 全校停課後確診新冠肺炎

疫情衝擊消費！估影響經濟成長率0.16至0.53個百分點

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

國內疫情升溫。國發會主委龔明鑫今（18）日召開記者會表示，這波疫情衝擊若能侷限在民間消費，搭配政院2,100億元紓困與振興，並且守住生產，今年經濟成長率仍有望保5%。

龔明鑫、行政院發言人羅秉成、今日下午偕同科技部產學及園區業務司長許增如、工業局主秘周崇斌臨時召開「全力保障台灣製造」記者會，說明產業防疫措施，目的是維持廠商生產不中斷，加保今年出口與經濟。

龔明鑫表示，針對這波疫情對經濟影響，國發會評估，若衝擊侷限於消費端，影響期間至6月底前，將影響經濟成長率0.16個百分點。若疫情影響延續至第3季，將影響經濟成長率0.53個百分點。但政院已提出2,100億元紓困 預算，將會使經濟成長率提升0.9個百分點。

龔明鑫表示，疫情衝擊若侷限在消費，對台灣整體影響「微乎其微」；而且，疫情過後的報復性消費還可能補償回來。他指出，旅遊旅宿業、餐飲、零售、交通運輸都是這波受疫情衝擊較大行業。

主計總處日前概估今年第1季經濟成長率8.16%，並且在其他假設未變情況下，今年經濟成長預測值將由4.64%上修至5.1%。龔明鑫強調，只要守住製造，就能守住出口訂單，今年經濟成長率仍有望保5%。

疫情 經濟成長率 龔明鑫

延伸閱讀

疫情若6月底前控制 國發會：對經濟成長影響相當有限

一週停電2次…蘇貞昌：難接受 命台電提改善方案

穩股匯 財經部會上緊發條

批台電反應速度不足 蘇揆要王美花一周內徹底檢討

相關新聞

蘋果日報停刊解僱333人 未提前通報最高罰50萬

台灣「蘋果日報」本月14日宣布紙本報紙走入歷史、今日正式停刊，並預計解僱333名勞工，北市勞動局今表示，蘋果日報因未在6...

疫情升溫 經部：半導體產業生產穩定訂單未受影響

本土疫情升溫，半導體產業及相關產業是否受影響引發關注，經濟部工業局主秘周崇斌表示，目前重點廠商生產穩定且訂單未受影響；此...

疫情若6月底前控制 國發會：對經濟成長影響相當有限

國內疫情升溫，雙北提升至第三級防疫警戒，部分縣市也進入準三級防疫。國發會主委龔明鑫表示，若疫情6月底前控制住，對經濟成長...

就是不下雨！石門水庫水位歷史第2低 水利署盼人工增雨

面對疫情、停電，水情同樣持續吃緊，雖然今天下午台灣出現午後雷陣雨，但目前僅集中在北部及東部，中南部同樣難以解渴。而目前石...

專家觀點／疫情陰霾籠罩520行情 台股投資人如何趨吉避凶？

2天後就是總統蔡英文連任成功後的就職滿周年，不過，受到國內疫情大爆發衝擊，投資人恐將迎接一個在疫情陰影籠罩下的520行情。法人表示，確診數增加的趨勢能否止穩，將是牽動大盤指數走勢，甚至是政府是否授權國安基金進場護盤的關鍵。至於選股策略方面，分析師建議，持有內需相關的股票最好換手，...

疫情炸開，房價跌定了? 業界人士一致這麼看

疫情來勢洶洶，房價會跌嗎？不少網友認為這次疫情這麼嚴重，房價跌定了，但市場人士幾乎一致認為，現階段持有成本低，土地還在漲，建商寧可不推案，也不會佛心降價，新屋價格下跌可能性非常低。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。