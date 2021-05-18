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蘋果日報大量解僱沒先通報 恐挨罰最高50萬
北市勞動局表示，已收到蘋果日報的大量解僱計畫書，預定5月底解僱勞工332人、6月底1人，因未於60日前通報勞動局及通知工會，將有新台幣10萬元以上50萬元以下裁處。
台灣蘋果日報宣布因不堪虧損，以及香港局勢惡化，親中勢力封殺各種廣告資源，決定自18日起停止紙本發行，集中資源發展網站。
台北市勞動局今天證實已收到蘋果日報提報的大量解僱計畫書，預定在5月底解僱勞工332人、6月底1人，報社未於60日前通報勞動局及通知工會，已違反大量解僱勞工保護法第4條，將有10萬元以上50萬元以下裁處。
勞動局長陳信瑜要求資方儘速於10日內自主協商，盡最大能力提供優於勞基法的資遣條件，並取得工會同意。若資方不理，工會可以提出強制協商訴求，勞動局會儘快處理，且資方在協商過程不可以輕易、任意將經預告解僱勞工調職或解僱，否則也有10萬元以上50萬元以下裁處。
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