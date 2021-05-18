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勞動部預計7月底人力需求淨增加6.4萬人 十年同期最高

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

勞動部今（18）日發布今年第3季人力需求調查，事業單位預計今年7月底較4月底人力需求淨增加6.4萬人，其中，製造業人力需求淨增加3.4萬人較多，雙雙創近十年同期最多。

勞動部表示，隨全球景氣復甦、新興科技應用持續擴展，宅經濟及遠距商機延續，加以傳統產業需求增溫及暑假旅遊消費旺季帶動，企業增僱員工需求增加。

不過，這項調查是在這波國內疫情升溫前之調查結果，疫情大爆發有可能打亂企業聘僱計畫。

勞動部調查指出，各事業單位今年7月底較4月底預計增加人力者占30.2%、減少人力者2.2%、人力需求不變者63.1%、無法預估者4.4%；需求人數預計増加7萬人、減少0.6萬人，淨增加6.4萬人。

勞動部指出，和今年4月底相較，7月底工業部門人力需求預計淨增加3.7萬人，服務業部門淨增加2.7萬人。

各大業以製造業淨增加3.4萬人較多，其中電子零組件製造業淨增加0.5萬人、金屬製品製造業淨增加0.4萬人、機械設備製造業淨增加0.3萬人；隨著暑假到來，住宿及餐飲業、批發及零售業亦均淨增加0.6萬人。

調查顯示，企業增加人力原因主要為「公司營運擴增或多角化經營」、「退離者之補充」及「即將進入本產業旺季」。

製造業 勞動部

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