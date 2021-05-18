就是不下雨！石門水庫水位歷史第2低 水利署盼人工增雨

面對疫情、停電，水情同樣持續吃緊，雖然今天下午台灣出現午後雷陣雨，但目前僅集中在北部及東部，中南部同樣難以解渴。而目前石門水庫蓄水量為12.2%、水位為208.33公尺，根據歷史資料分析，這是石門水庫自1963年第二低的水位，僅次於2002年的197公尺。

石門水庫於1956年開始興建，並於1964年啟用，因此目前水位可說除了石門水庫興建前幾年慢慢蓄升，不具蓄洪能力外，第二低的水量。除了石門水庫岌岌可危，永和山、寶山、寶二、明德、鯉魚潭、德基及曾文等全國水庫蓄水量僅有個位數。

今（18）日清晨最新天氣預報顯示，午後略有局部陣雨發展機會，水利署經研判後有增雨作業機會，先行通知寶二、永和山、曾文水庫地面人工增雨作業小組，並於上午11時完成整備，於中午12時燃放增雨焰劑，期能利用午後對流增加集水區降雨量。

水利署進一步說明，近日氣溫炎熱，午後熱對流發展機會高，除與氣象局保持密切聯繫外，藉由午後對流實施增雨作業，期望多留些雨量挹注水庫集水區，稍舒緩水庫乾旱之急。

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