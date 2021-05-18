聯強處分部份美國上市公司持股 獲利7.27億

2天後就是總統蔡英文連任成功後的就職滿周年，不過，受到國內疫情大爆發衝擊，投資人恐將迎接一個在疫情陰影籠罩下的520行情。法人表示，確診數增加的趨勢能否止穩，將是牽動大盤指數走勢，甚至是政府是否授權國安基金進場護盤的關鍵。至於選股策略方面，分析師建議，持有內需相關的股票最好換手，...

2021-05-18 13:16