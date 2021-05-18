聯強處分部份美國上市公司持股 獲利7.27億
聯強國際（2347）集團昨（17）日晚上宣布，旗下子公司PEER Developments Ltd.處分轉投資之美國上市公司Concentrix Corp.股票，交易總金額約台幣10.67億元，處分利益約台幣7.27億元。
Concentrix公司主要經營「商務運作服務(BPO)」，承攬知名國際企業之商務運作外包服務，在全球市場具有領先地位，經營績效卓著。
Concentrix的前身是IBM旗下顧客服務事業流程外包群，2014年聯強轉投資之美國上市公司新聚思購併該業務，開始發展BPO業務。新聚思並在2020年12月正式分拆為Synnex Corporation與Concentrix兩家上市公司；分拆前市值約70億美元，分拆後兩家企業的市值合計超過140億美金。
聯強本次為理財目的，而出售原有持股的6.8%
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