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勞部：勞資爭議調解會應延期召開、工會集會應暫停

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

勞動部今（18）日表示，因應「COVID-19（新冠肺炎）疫情」，工會應暫停6月底前相關活動與集會，5月28日前勞資爭議調解會議應延期召開，以落實防疫措施。

勞動部已通知各工會應立即停辦相關工會教育訓練、集會與活動，並請地方勞工行政主管機關將5月28日前勞資爭議調解會議延期召開，以確保會員及勞資雙方健康與安全，降低病毒擴散的風險。

勞動部表示，五月是工會辦理各項模範勞工表揚及教育訓練活動的旺季，但考量目前疫情嚴峻，已請工會停止辦理原規劃6月底前的各項集會活動及會議，並落實必要的防疫措施。

另外，考量勞資雙方出席勞資爭議調解（或仲裁）會議，會有室內5人以上聚會情形，造成與會人員暴露於感染風險中，該部已立即通知各地方政府勞工（動）局，將5月28日前排定召開之調解（或仲裁）會議延後召開；如案件特殊或確有召開之必要，應減少會議參與人數並確實落實防疫規定，並請轉知所委託辦理勞資爭議調解業務之民間團體配合辦理。

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