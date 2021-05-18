快訊

亞東醫院院內9人感染釀1死 今再爆2名醫護篩檢呈陽性

基隆今增1例！中年婦人幾乎每天買菜 南興市場停業到30日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立院三讀住宅法 社宅包租代管免稅額增至1.5萬元

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
立法院今三讀修正「住宅法」部分條文。圖／聯合報系資料照片
立法院今三讀修正「住宅法」部分條文。圖／聯合報系資料照片

立法院今三讀修正「住宅法」部分條文，除調高社宅提供弱勢者的比率，由現行30%提高到40%，因懷孕或生育而有困境的未成年人，將符合經濟或社會弱勢身分；未來房東在住宅出租期間所獲租金，減徵所得稅，由每屋每月租金收入免稅額度，從「1萬元」修正為「1萬5千元」。

為鼓勵房東參與社宅包租代管，三讀法案明定，每屋每月租金收入免稅額度由現行的不得超過1萬元，擴增到不得逾1萬5千元。實施年限為5年，其年限屆期前半年，行政院可視情況延長，並刪除現行「以一次為限」的限制。

另為明確排除房東在依規定出租、或參與包租代管所衍生租賃所得而被課稅的疑慮，以提高其參與意願 ，三讀條文增訂，房東簽訂該租賃契約資料，不可作為該住宅所有權人租賃所得查核的依據。

此次修正也針對社宅提供弱勢比率，由現行30％提升至40％；並在經濟或社會弱勢者身分定義上，新增「因懷孕或生育而遭遇困境之未成年人」。

社宅租金過高的議題備受討論，針對社宅租金計算，三讀條文明定，由內政部斟酌承租者所得狀況、負擔能力及市場行情，訂定分級收費原則，並定期檢討。

延伸閱讀

立院堅不延會防疫 助理臉書怒PO文：就國會最尊貴？

智慧經營／國家住都中心執行長黃景茂 社宅推手 拚三住達陣

豪宅便宜租！桃園中路3號社宅明年3月租 417戶帶皮箱可入住

桃園中路三號社宅上梁 徐國勇允全力支持興建

相關新聞

立院三讀住宅法 社宅包租代管免稅額增至1.5萬元

立法院今三讀修正「住宅法」部分條文，除調高社宅提供弱勢者的比率，由現行30%提高到40%，因懷孕或生育而有困境的未成年人...

【重磅快評】今天全台還會接續停電嗎？

0513台灣四百多萬戶的超級大停電，讓所有用電戶嚇著了，除非是特權、有關係得以豁免編到C、D之外免停電組別，下一波停電大...

太陽能廠內憂外患 矽晶圓價與運費大漲+疫情狂燒 毀約四起烏雲籠罩

5月13日台電興達電廠四部機組全數停擺，一度太陽能燃起救援新希望。不過，真實狀況是太陽能廠正面臨內外交迫，尤其是電池和模組廠，外部有進口矽晶圓、運費等價格飛漲的問題，又碰到新冠肺炎疫情狂燒，很多案場恐無法如期施工，相關毀約四起，讓整個太陽能廠營運再罩烏雲。

雙子星開發案 環評過關

「台北車站特定專用區C1／D1土地聯合開發案」（雙子星案）環評案第三度闖關，昨（17）日經台北市環保局召開環評委員會，正...

穩股匯 財經部會上緊發條

因應本土疫情升溫，行政院發言人羅秉成昨（17）日表示，行政院長蘇貞昌指示財經首長，要就16日的會議決議做好國內金融、股匯...

防疫護國神山 九強出列

來自檢測、疫苗、解藥等三大領域的九家業者，組成防疫國家隊金三角，其中，檢測包括寶齡、泰博、安特羅，傳出有望取得國內快篩大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。