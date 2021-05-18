立院三讀住宅法 社宅包租代管免稅額增至1.5萬元

立法院今三讀修正「住宅法」部分條文，除調高社宅提供弱勢者的比率，由現行30%提高到40%，因懷孕或生育而有困境的未成年人，將符合經濟或社會弱勢身分；未來房東在住宅出租期間所獲租金，減徵所得稅，由每屋每月租金收入免稅額度，從「1萬元」修正為「1萬5千元」。

為鼓勵房東參與社宅包租代管，三讀法案明定，每屋每月租金收入免稅額度由現行的不得超過1萬元，擴增到不得逾1萬5千元。實施年限為5年，其年限屆期前半年，行政院可視情況延長，並刪除現行「以一次為限」的限制。

另為明確排除房東在依規定出租、或參與包租代管所衍生租賃所得而被課稅的疑慮，以提高其參與意願 ，三讀條文增訂，房東簽訂該租賃契約資料，不可作為該住宅所有權人租賃所得查核的依據。

此次修正也針對社宅提供弱勢比率，由現行30％提升至40％；並在經濟或社會弱勢者身分定義上，新增「因懷孕或生育而遭遇困境之未成年人」。

社宅租金過高的議題備受討論，針對社宅租金計算，三讀條文明定，由內政部斟酌承租者所得狀況、負擔能力及市場行情，訂定分級收費原則，並定期檢討。

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