二次大停電台電終於承認缺電 黃子哲：重重打臉林飛帆

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨文傳會副主委黃子哲。本報資料照片
國民黨文傳會副主委黃子哲。本報資料照片

國民黨文傳會副主委黃子哲表示，上周513大停電民進黨副秘書長林飛帆在第一時間就跳出來，一邊護航說台灣不缺電，一邊又痛批擁核人士在販賣恐懼。短短數天後台灣又再度大停電，台電終於誠實說是「供電問題」，電確實不夠，還寄望明天核三歲修機組加入供電。這不僅揭穿民進黨政府一向聲稱不缺電的謊言，當然也重重打臉林飛帆。

黃子哲指出，事實上，513興達電廠事故，約影響220萬瓩電力；這次故障，僅影響50萬瓩，卻也造成大停電。這不就是台灣現在缺電最大的證據。民進黨政府一再宣稱台電有10%以上的備載容量，也在這兩次停電事故中完全破功。不斷硬拗扯謊的民進黨政府，就像是鐵打的衙門，灌水的數字。

黃子哲表示，這次事故，台電說還要靠核三廠的歲修機組加入支援後，才有機會恢復正常供電。對照林飛帆至今不知自我檢討，還罵擁核人士是趁火打劫的販賣恐慌、非常不道德，林飛帆難道毫無羞恥心，不覺得慚愧？不應該出來道歉？還不承認錯誤？真的要執迷不悔做個「9萬雙標男」？

黃子哲強調，兩次停電已等同宣告蔡英文政府的能源政策正式跳票，也證明非核家園與飛帆青年都像是豆腐渣做的政治工程，一碰就碎，完全經不起考驗。陪葬的卻是缺電、停電、空汙、電價漲、產業受創、民眾受苦。

黃子哲感嘆，五天發生兩次大規模的停電，台灣宛如第三世界國家。蔡英文總統與民進黨政府的無能，正在證明Taiwan can stop，而且again。

停電 黃子哲 民進黨

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