聽新聞
test
0:00 / 0:00

批台電反應速度不足 蘇揆要王美花一周內徹底檢討

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
台電昨天再分區限電。記者劉學聖／攝影
台電昨天再分區限電。記者劉學聖／攝影

台電昨天再啟動全台C、D組分區限電。行政院發言人羅秉成深夜表示，行政院長蘇貞昌稍早對經濟部王美花部長下達指示，因興達電廠機組故障導致的分區停電事件，雖經台電積極搶修後，於晚間9點40分恢復全國供電，但針對台電的電力調度和應變能力，應立即督導台電提出檢討與改善方案。

羅秉成轉述，蘇揆表示，一周內因興達電廠發生事故所造成的2次停電，令人難以接受。台電未能因應今年水情告急狀況，仍將水力發電作為備援；按慣例在此季節將6部機組排定歲修，明顯未考量到氣溫升高、製造業景氣佳等因素使負載成長，導致應變能力不足，一有機組故障就容易引發跳電。

蘇揆並指，在遇到興達電廠跳機後，也未能在第一時間就通知用電大戶配合降載，致使到夜間時段，水力備援已經用罄，導致民生用戶有分區限電的情況發生，這凸顯台電在反應速度有所不足。

羅秉成說，蘇貞昌已責成經濟部長王美花一周內，就台電的電力調度、應變能力、歲修排程、電廠管理應徹底檢討，立即提出改善方案。

台電 興達電廠 羅秉成

延伸閱讀

按錯鍵跳電機率趨零 籲檢討防呆機制

政院小編又公器私用？ 藍黨團：蘇貞昌父女考全民智慧

雙北警戒升級 府院決策關鍵17小時曝光

本土新增180例雙北升3級警戒 台中：全力配合防疫

相關新聞

二次大停電台電終於承認缺電 黃子哲：重重打臉林飛帆

國民黨文傳會副主委黃子哲表示，上周513大停電，民進黨副秘書長林飛帆在第一時間就跳出來，一邊護航說台灣不缺電，一邊又痛批...

批台電反應速度不足 蘇揆要王美花一周內徹底檢討

台電昨天再啟動全台C、D組分區限電。行政院發言人羅秉成深夜表示，行政院長蘇貞昌稍早對經濟部王美花部長下達指示，因興達電廠...

人工增雨無效 水利署：19日召開水情會議

水利署今天中午12時在寶二、永和山、明德水庫燃放增雨焰劑，但副署長王藝峰說，由於雲系薄弱、降雨量甚少，本次人工增雨作業「...

想用「周休三日」解決少子化危機 日本人一想到職場文化就笑了…

沒人顧小孩不敢生、要照顧家中老人辭職，少子高齡化的危機嚴重影響日本的勞動力。執政的自民黨近日提出「選擇性周休三日」的企業變革方案，會是釜底抽薪之計嗎？...

交銀：美CPI點燃通膨隱憂 人民幣區間震盪

大陸中國人民銀行（央行）上周發布第一季貨幣政策執行報告，延續健全的現代貨幣政策框架不變，保持對實體經濟必要支持，使復甦達...

供應鏈轉移、宅經濟助攻 電腦及週邊出口美國持續攀高

在供應鏈轉移、宅經濟效應助攻下，經濟部今（17）日公布最新統計資料顯示，我國電腦及週邊裝置出口連五年呈現雙位數成長，且今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。