批台電反應速度不足 蘇揆要王美花一周內徹底檢討

台電昨天再啟動全台C、D組分區限電。行政院發言人羅秉成深夜表示，行政院長蘇貞昌稍早對經濟部王美花部長下達指示，因興達電廠機組故障導致的分區停電事件，雖經台電積極搶修後，於晚間9點40分恢復全國供電，但針對台電的電力調度和應變能力，應立即督導台電提出檢討與改善方案。

羅秉成轉述，蘇揆表示，一周內因興達電廠發生事故所造成的2次停電，令人難以接受。台電未能因應今年水情告急狀況，仍將水力發電作為備援；按慣例在此季節將6部機組排定歲修，明顯未考量到氣溫升高、製造業景氣佳等因素使負載成長，導致應變能力不足，一有機組故障就容易引發跳電。

蘇揆並指，在遇到興達電廠跳機後，也未能在第一時間就通知用電大戶配合降載，致使到夜間時段，水力備援已經用罄，導致民生用戶有分區限電的情況發生，這凸顯台電在反應速度有所不足。

羅秉成說，蘇貞昌已責成經濟部長王美花一周內，就台電的電力調度、應變能力、歲修排程、電廠管理應徹底檢討，立即提出改善方案。

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