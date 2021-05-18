行政院：蘇揆指示王美花 立即督導台電提檢討改善方案
對於停電事件，行政院發言人羅秉成17日晚間表示，行政院長蘇貞昌指示經濟部長王美花，針對台電的電力調度和應變能力，應立即督導台電提出檢討與改善方案。
羅秉成表示，蘇揆稍早對經濟部王美花部長下達指示：今日因興達電廠機組故障導致的分區停電事件，雖經台電積極搶修後，於晚間9時40分恢復全國供電，但針對台電的電力調度和應變能力，應立即督導台電提出檢討與改善方案。
羅秉成轉述表示，蘇揆表示一周內因興達電廠發生事故，所造成的兩次停電，令人難以接受。蘇揆指出，台電未能因應今年水情告急狀況，仍將水力發電作為備援。 羅秉成轉述，而按慣例在此季節，將六部機組排定歲修，明顯未考量到氣溫升高、製造業景氣佳等因素使負載成長，導致應變能力不足，一有機組故障就容易引發跳電。 羅秉成接著表示，台電在遇到興達電廠跳機後，也未能在第一時間就通知用電大戶配合降載，致使到夜間時段，水力備援已經用罄，而導致民生用戶有分區限電的情況發生。 羅秉成說，這凸顯台電在反應速度有所不足。他轉述，蘇揆已責成王美花在一周內，就台電的電力調度、應變能力、歲修排程、電廠管理應徹底檢討，立即提出改善方案。
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