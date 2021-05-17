又要停電了！興達電廠發電量不足稍後將陸續停電

又要停電了，台電剛剛發佈緊急通知，由於興達電廠發電量不足，稍晚將再陸續進行停電，停電的區域以5月13日大停電第一波受影響的用戶為主，停電時間還不確定。

台電指出，今（17）日下午用電需求持續攀升，傍晚19時30分負載仍達3487.2萬瓩，供給方面，興達電廠1號機雖已併聯並緩步升載，但發電量提升需要時間，至19時35分發電量僅4成。且水情不佳，雖已放水發電，但仍有限制，水力發電無法發揮。為維持電力供需平衡，系統將自動保護設備動作，將有部分地區停電。

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