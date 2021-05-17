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興達電廠故障併聯緩步升載 台電：部分地區將停電

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興達電廠故障併聯緩步升載 台電：部分地區將停電

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
513大停電才剛發生，高雄興達電廠今（17）日又發生1號機無預警故障，損失55萬瓩，供電燈號已亮黃燈。記者陳弘逸／攝影
513大停電才剛發生，高雄興達電廠今（17）日又發生1號機無預警故障，損失55萬瓩，供電燈號已亮黃燈。記者陳弘逸／攝影

今（17）日下午用電需求持續攀升，傍晚19時30分負載仍達3487.2萬瓩，供給方面，興達電廠1號機今天下午因鍋爐燃燒管理系統模組故障，以致機組停機，電廠已於14時25分排除故障及測試完成，14時29分已點火重新升載併聯發電。

然而，雖已併聯並緩步升載，但發電量提升需要時間，至19時35分發電量僅4成。且水情不佳，雖已放水發電，但仍有限制，水力發電無法發揮。為維持電力供需平衡，系統將自動保護設備動作，將有部分地區停電。

興達電廠

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