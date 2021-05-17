併購活動不畏疫情 私募基金看好科技、電信業

疫情之下，全球併購熱潮仍在持續，安永聯合會計師事務所今（17）日發布《2020年第四季私募股權基金報告》，內容發現，疫情讓2020年整體募資活動減少19%，但是亞太地區仍表現強勁，其中科技、電信等產業，更是私募基金投資人最關注的領域，占去年併購總交易額34%。

安永表示，統計去年全球募資活動，較2019年減少19%，全球募資總金額7,760億美元為過去五年以來最低。

2020年也呈現「大者恆大」的趨勢，安永指出，大型基金規模平均成長11%，達到7.52億美元；收購基金中的可支配資金上升9%，達到8,650億美元，其中還有44%屬於規模超過45億美元的巨型基金，顯示募資活動之動能仍舊充足。

安永表示，疫情影響去年全球私募股權基金的募資活動，不過區域差異很大，亞太地區表現便勝過其他區域，活動量增加110%最多，不過交易案件數量則大約持平；美洲投資活動與交易量皆下滑，但美國仍是最主要投資標的，過去一年來所募得的總資本中，有57%是鎖定美國市場的機會。

此外，科技和電信仍是私募基金投資人關注的領域，安永指出，兩者合計占去年併購總交易額的34%，年成長為31%。

安永表示，金融業也越來越受投資人歡迎，過去五年交易額成長近26%；去年壽險相關的私募基金投資，相較前一年上升3.4倍，這是由於憂心健康風險的風氣日益上升，增加產業吸引力。

安永財務管理諮詢服務公司總經理何淑芬指出，預估今年發展，「科技列車」應該仍會持續前行，從私募股權投資的產業別來看，科技業是在近五年是最有影響力的主題，尤其在美國的科技業投資，已帶動交易活動的復甦，疫情更加速了對這方面的興趣，近來科技業相關私募基金交易占整體私募基金投資的24%，其中半導體產業和科技相關服務業的活動在2020年明顯激增。

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