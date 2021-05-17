交銀：美CPI點燃通膨隱憂 人民幣區間震盪

大陸中國人民銀行（央行）上周發布第一季貨幣政策執行報告，延續健全的現代貨幣政策框架不變，保持對實體經濟必要支持，使復甦達到更高的水平均衡狀態。交通銀行台北分行今（17）日發表的人民幣周評指出，因美國通貨膨脹壓力增加，人民幣匯率在區間震盪。

人行在上周的貨幣政策報告針對政策、全球經濟和通膨數據提出論述，指全球通膨持續升溫，商品價格上漲階段性提升物價指數，但輸入性通膨風險可控；報告也提出，美國債殖利率上行，會加速資本逆轉，引發全球資產價格調整和重新訂價的風險，並對新興市場資本流出提出警訊。信貸及社融存量增速下滑，具體因收緊信用風險和穩槓桿環境的回歸常態，雖表面上數據滑落，卻有效的調控和加強總體金融體質。

交通銀行台北分行的人民幣周評指出，近期月底前境內在岸人民幣資金成本微幅上揚，下旬繳稅加上地方債繳款對資金面產生短暫壓力，但整體流動性仍屬寬裕。14天內質押式回購利率和同業拆借利率主要都維持在2.10%以下;1年同業存單發行持穩於2.90%附近。

境外離岸人民幣市場短天期較為寬鬆，隔夜成交集中在1.60%下方，但長端利率因USDCNH換匯市場CNH買方需求旺盛拉抬換匯點(swap point)走高。如同HIBOR走勢，月內報價略下調，隔夜至2周在1.88%~2.48%區間，1年期持穩於3.032%。

美國也公布4月CPI月增0.8%，年增率跳升至4.2%，雙雙創下2008年以來最大升幅。剔除掉價格波動較大的食品及能源部分後，核心CPI年增3.0%除遠優於預期外，更高於近一年平均水準和聯準會設定的2%目標。

美國數據一出通膨壓力劇增，儘管費城、亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁及聯準會副主席連袂發言，試圖淡化通膨問題及強化持續購債的承諾。但市場風險情緒高漲，對利率及通膨的擔憂難除，市場關注的指標美債10年期利率亦受此影響，重新走回易漲難跌的上升趨勢，在美通膨加溫及經濟持續復甦情況下，預估未來整條美債殖利率曲線斜率將會越趨陡峭。

近期與美債殖利率走勢相關程度較高的美指也順勢反轉上周頹勢，最低跌至89.982後反彈，最後收90.304。在岸人民幣受美元反制，周間僅短暫突破布林通道（Bollinger Band）下線，點到6.4107後回檔，整周走勢震盪，中間價微貶至6.4525元，短線重回區間雙向整理;離岸人民幣兌美元(USDCNH)全周走低約244點，6.4376元作收，跌幅0.38%。

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