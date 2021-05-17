快訊

國軍防疫大作戰 軍校、外島部隊即日起停止休假

新北公布確診足跡 土城、三重、永和﹑板橋還有中和大潤發

供應鏈轉移、宅經濟助攻 電腦及週邊出口美國持續攀高

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
供應鏈轉移、宅經濟助攻，電腦及週邊裝置出口連五年雙位數成長。 圖／經濟部提供
供應鏈轉移、宅經濟助攻，電腦及週邊裝置出口連五年雙位數成長。 圖／經濟部提供

在供應鏈轉移、宅經濟效應助攻下，經濟部今（17）日公布最新統計資料顯示，我國電腦及週邊裝置出口連五年呈現雙位數成長，且今年仍延續宅經濟及新興科技熱潮，加上全球景氣復甦動能增強，2021年1~4月出口33.2億美元，年增19.9%。

經濟部統計處指出，隨資訊網路蓬勃發展，科技日新月異，我國電腦及週邊裝置出口自2015年34.5億美元，一路攀升，年增幅度都在15~20%，一直到2019年受美中貿易紛爭影響，部分廠商產線移回國內以及轉單效應，挹注國內生產量能，出口金額更躍增至88.1億美元，年增幅高達58.2%，其中伺服器遽增205.1%，占比提升至39.0%躍居第一。2020年則受到新冠肺炎疫情衝擊，遠距商機崛起，帶動電腦及週邊裝置需求續增，去年出口金額105.6億美元，續增19.8%。

值得一提的是，我國電腦及週邊裝置出口成長幅度也較全球主要出口國家高。根據經濟部統計處資料顯示，2020年全球電腦及週邊裝置前六大出口國家依序為中國大陸、荷蘭、墨西哥、美國、香港及德國，但我國近年以雙位數增幅增長，成長力道強勁，顯示業者近年積極回台投資，加上遠距商機挹注，有助於提升我國在全球供應鏈的地位。

此外，也值得觀察的是，我國電腦及週邊裝置出口至美國占比，2019年起便已突破五成。經濟部統計處指出，因伺服器、顯示卡等產品列為美對中提高關稅第三波清單貨品項中，催生供應鏈移轉效應，依據2019年海外生產實況調查資料顯示，資訊通信產品在中國大陸生產的比率較2017年下降8.5個百分點，在我國生產的比率提高1.8個百分點，且移轉至美、歐地區的比率亦分別上升2個百分點以上。

經濟部統計處分析，在產能回流及轉單效應下，2019年我國電腦及週邊裝置直接出口至美國年增逾一倍，首度突破五成，占比較2018年增加19.7個百分點，而出口至中國大陸及香港占比則下降3.7個百分點，2021年1~4月對美國出口值年增18.4%，占比仍維持六成的水準。

同時，我國也在2019年躍居美國電腦及週邊裝置的第三大進口市場。經濟部統計處指出，觀察2020年美國電腦及週邊裝置進口市場，最大進口來源地區為中國大陸，市占率51.1%，我國則於2019 年起超越泰國躍居第三，2020年市占率為8.4%。與2017年相較，除中國大陸占比降低8.9個百分點外，其他主要進口來源國市占率皆上揚，其中以我國上升5.3 個百分點，成長幅度最為明顯。對此，經濟部統計處表示，顯示受美中貿易紛爭影響，美國進口來源地亦隨產業鏈轉移而改變。

經濟部

延伸閱讀

靠科技救地球 美氣候特使畫大餅？

經濟部員工染疫 即起分區辦公、取消例行記者會

政府機關染疫 經濟部1人確診、5位同仁自主隔離

本土疫情燒進中央部會 經濟部證實一名員工染疫

相關新聞

交銀：美CPI點燃通膨隱憂 人民幣區間震盪

大陸中國人民銀行（央行）上周發布第一季貨幣政策執行報告，延續健全的現代貨幣政策框架不變，保持對實體經濟必要支持，使復甦達...

供應鏈轉移、宅經濟助攻 電腦及週邊出口美國持續攀高

在供應鏈轉移、宅經濟效應助攻下，經濟部今（17）日公布最新統計資料顯示，我國電腦及週邊裝置出口連五年呈現雙位數成長，且今...

興達電廠今中午又傳跳機 機組已檢修完點火啟動

台電興達電廠上周因路北超高壓變電所匯排流操作失誤，導致全部機組停機，造成513大停電，今天中午再傳出1號機無預警故障，興...

興達電廠機組今中午又停機故障 台電說明原因

513大停電才剛發生，高雄興達電廠今（17）日又發生1號機無預警故障，損失55萬瓩，供電燈號已亮黃燈。台電表示，這次意外...

興達電廠發生1號機無預警故障 台電稍後對外說明

台電13日才因為員工操作失誤，導致匯流排故障，造成興達電廠4部機組跳機損失220萬瓩。根據台電官網，興達電廠今（17）日...

想用「周休三日」解決少子化危機 日本人一想到職場文化就笑了…

沒人顧小孩不敢生、要照顧家中老人辭職，少子高齡化的危機嚴重影響日本的勞動力。執政的自民黨近日提出「選擇性周休三日」的企業變革方案，會是釜底抽薪之計嗎？...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。