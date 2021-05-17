供應鏈轉移、宅經濟助攻 電腦及週邊出口美國持續攀高

在供應鏈轉移、宅經濟效應助攻下，經濟部今（17）日公布最新統計資料顯示，我國電腦及週邊裝置出口連五年呈現雙位數成長，且今年仍延續宅經濟及新興科技熱潮，加上全球景氣復甦動能增強，2021年1~4月出口33.2億美元，年增19.9%。

經濟部統計處指出，隨資訊網路蓬勃發展，科技日新月異，我國電腦及週邊裝置出口自2015年34.5億美元，一路攀升，年增幅度都在15~20%，一直到2019年受美中貿易紛爭影響，部分廠商產線移回國內以及轉單效應，挹注國內生產量能，出口金額更躍增至88.1億美元，年增幅高達58.2%，其中伺服器遽增205.1%，占比提升至39.0%躍居第一。2020年則受到新冠肺炎疫情衝擊，遠距商機崛起，帶動電腦及週邊裝置需求續增，去年出口金額105.6億美元，續增19.8%。

值得一提的是，我國電腦及週邊裝置出口成長幅度也較全球主要出口國家高。根據經濟部統計處資料顯示，2020年全球電腦及週邊裝置前六大出口國家依序為中國大陸、荷蘭、墨西哥、美國、香港及德國，但我國近年以雙位數增幅增長，成長力道強勁，顯示業者近年積極回台投資，加上遠距商機挹注，有助於提升我國在全球供應鏈的地位。

此外，也值得觀察的是，我國電腦及週邊裝置出口至美國占比，2019年起便已突破五成。經濟部統計處指出，因伺服器、顯示卡等產品列為美對中提高關稅第三波清單貨品項中，催生供應鏈移轉效應，依據2019年海外生產實況調查資料顯示，資訊通信產品在中國大陸生產的比率較2017年下降8.5個百分點，在我國生產的比率提高1.8個百分點，且移轉至美、歐地區的比率亦分別上升2個百分點以上。

經濟部統計處分析，在產能回流及轉單效應下，2019年我國電腦及週邊裝置直接出口至美國年增逾一倍，首度突破五成，占比較2018年增加19.7個百分點，而出口至中國大陸及香港占比則下降3.7個百分點，2021年1~4月對美國出口值年增18.4%，占比仍維持六成的水準。

同時，我國也在2019年躍居美國電腦及週邊裝置的第三大進口市場。經濟部統計處指出，觀察2020年美國電腦及週邊裝置進口市場，最大進口來源地區為中國大陸，市占率51.1%，我國則於2019 年起超越泰國躍居第三，2020年市占率為8.4%。與2017年相較，除中國大陸占比降低8.9個百分點外，其他主要進口來源國市占率皆上揚，其中以我國上升5.3 個百分點，成長幅度最為明顯。對此，經濟部統計處表示，顯示受美中貿易紛爭影響，美國進口來源地亦隨產業鏈轉移而改變。

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