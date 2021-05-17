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永豐餘新任董事長劉慧瑾 曾任職法國機電大廠、台達電

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
永豐餘（1907）今（17）日召開董事會，推舉劉慧瑾擔任董事長。 報系資料照／記者林建榮攝影
永豐餘（1907）今（17）日召開董事會，推舉劉慧瑾擔任董事長。 報系資料照／記者林建榮攝影

永豐餘（1907）今（17）日召開董事會，推舉劉慧瑾擔任董事長。永豐餘表示，董事會遵循大家長何壽川「無私，才能永續」想法，推舉各界專家人才為公司引進更多決策面向，因此董事團隊組成，具有專精、多元、引進女性董事等三大特色，有助於專業經營、深化公司治理及訂立公司未來的策略發展方向，亦獲得內外資法人等股東的青睞。

永豐餘新任董事長劉慧瑾，曾任職於法國機電大廠施耐德電機、台達電子（2308）、IBM，在美國西北大學取得電子電腦工程碩士與化學博士學位，具有能源管理及自動化相關背景，在能源管理及工業生態系管理有多年國際工作經驗。

永豐餘表示，新任董事們在學術及實務上的多元化專業，確立永豐餘未來發展五大方向。2021年將在新團隊的帶領下，接續之前百年永續發展規劃目標，以專業整合資源。

永豐餘 台達電

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