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按錯鍵跳電機率趨零 籲檢討防呆機制

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
14日興達跳機導致的全台大停電。 (photo by 網路截圖)
14日興達跳機導致的全台大停電。 (photo by 網路截圖)

對於14日興達跳機導致的全台大停電，環境議題專家、資深媒體人卓亞雄16日受訪表示，若經濟部長王美花沒有騙人，台電操作人員失誤可能是太久沒有操作了，且防呆機制沒有演練，才導致400多萬戶大停電，但他也堅稱，操作失誤導致跳電的可能性趨近零。綠色消費者基金會秘書長方儉則認為，一切要看員工有沒有按程序書進行操作。

按錯鍵停電機率極低

對於經濟部長王美花所稱，興達電廠跳電是因為一位台電員工操作錯誤，導致匯流排接地故障，電力系統電壓驟降，興達電廠4部機組跳機，全台因而大停電，卓亞雄指出，因為按錯鍵，造成系統大跳機的可能性趨近於零，不能說一定沒有，但可能性非常低。

卓亞雄提到，他曾在1993年應大亞灣核電廠法國總經理之邀參訪測試階段的電廠，而核能電廠裡至少有6個關卡，越往裡面需要的權限越高，因為他是總經理特邀的貴賓，參觀權限很高，當時曾到過第5層級的總控制室。

「總控制室的任何一個按鍵按下都會產生極大影響！」卓亞雄強調，「兩個安全裝置按鍵不太可能擺在一起，且會做很大的防範」，所以撥錯一個開關，導致電力系統電壓驟降，興達4部機組跳機，因而讓台灣400多萬戶大停電，這不太可能，一定有相關的保護機制。

重新檢討防呆機制

卓亞雄說，不管是哪一種發電形式，所有電力都要到控制室，透過輸電系統配送出電力，「就像一個大水庫」，電力進入台電控制室後再進行輸送；對於防呆機制，他認為，台電在事情發生後一定要進行檢討，他們顯然疏忽了這一部分。

卓亞雄指出，台電現任董事長楊偉甫可能對於電廠的防呆機制並不清楚，或從來沒有使用過，建議台電因儘速徹底檢討防呆機制，更重要的是，防呆機制要不斷進行演練，至少一個月進行一次預演，讓發生問題時，知道如何讓防呆機制發揮作用。

對於興達電廠跳電的可能，卓亞雄指出，在王美花沒有騙人的前提下，興達電廠跳電，可能是台電工作人員在調整電廠機組，但因為太久沒有操縱導致不是很熟練，犯下錯誤。但他也重申，發生機率極低，如果真的發生這種事情，經濟部長及台電董事長理應下台，「因為整體管控系統太不到位。」

不可能僅1人操作

對於王美花所稱，興達電廠跳電是因為一位台電員工操作錯誤，導致匯流排接地故障，全台因而大停電，方儉表示，台電應把程序書拿出來，員工一定是按程序書操作，且這麼重要的事情不可能一位員工就能操作，一定還有監控人員，要看員工有沒有按程序書進行操作。

方儉強調，員工操作時的準備工作、執行時應如何，以及完成時應如何，程序書一定有寫。他也進一步指出，台電應提出失誤人員如何懲處、如何防止以後發生同樣的事情，以及是針對這個開關，還是針對所有普遍性問題。

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