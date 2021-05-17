雙北停課可請防疫照顧假 勞動部：雇主要給假可不給薪

雙北今（17）日上午宣布自明日起停課，可請防疫照顧假。勞動部表示，對於有12歲以下小孩因為停課，雇主一定要給假，但可不給薪。

去年因疫情，曾有「防疫照顧假」，勞動部表示，此係為防疫應變的特別措施，並非公假性質，雇主應配合准予符合條件者，但此一特別措施並未強制雇主應付薪資，希望勞雇雙方共同為防疫而努力。

勞動部表示，防疫照顧假此特別措施是因應中小學延後開學或依停課標準停課期間的配套，使有12歲以下等受照顧子女之家長有多一個請假的選項，與各公私部門既有的相關請假規定（如：家庭照顧假、事假、特別休假等）併行，並沒有排他或替代的關係。

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