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疫情升溫後首個交易日 蘇揆再喊話：經濟基本面佳
本土疫情升溫，行政院長蘇貞昌今（17）日再次喊話「國內經濟基本面佳」，他已經要求金融、財政相關部會緊盯股匯市動向，嚴查不法行為、更會對穩定股匯市做好準備。
新冠肺炎本土疫情快速升溫，今天是疫情升溫後首個上班日、股市交易日。蘇揆今日在臉書表示，今天是中央流行疫情指揮中心宣布，雙北三級警戒後的第一個上班日。蘇揆表示，政府要呼籲所有民眾，國內經濟基本面佳、外銷需求持續強勁，生產端運作正常，請大家不必恐慌、更不該散佈未經查證的謠言。
蘇揆強調，政府已確認好各項防疫、民生物資供應充足、產能不受影響，他也已經要求金融、財政相關部會緊盯股匯市動向，嚴查不法行為、更會對穩定股匯市做好準備。
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