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疫情嚴重造成生意減少 勞資雙方可先約定減班休息
近幾日新冠肺炎疫情不斷升溫，有許多業者受到影響，無論是遭到指揮中心要求停業，或是顧客減少造成生意不佳，有些老闆因此要求直接放無薪假，讓員工無所適從。對此勞動局陳信瑜局長表示，因為疫情而產生減少工作的情形，建議勞資雙方可以先協議減班休息，並且透過網路通報，由勞動局來協助雙方爭取中央補助。
陳信瑜提醒，減班休息期間的工資、工時都可以由雙方另行約定，但是雇主仍要注意雙方約定的薪水不可以低於基本工資，減班休息的協議也應該書面通報，以明確雙方權利義務。另外，如果受疫情影響，雇主有資遣勞工的必要，也應該要依法事先進行預告並且給予勞工資遣費。
陳信瑜呼籲，疫情當前，勞資雙方應該攜手渡過，降低企業人事成本支出，保有人力等待疫情過去。如果在勞資爭議需要諮詢，也可善用勞動局的專業的調解人協助處理。
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