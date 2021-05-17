拚不斷鏈、穩供貨 經濟部籲廠商落實「持續營運指引」

本土疫情大爆發，為確保供貨穩定，經濟部洽詢產業公協會與製造業重點廠商，經濟部表示，目前廠商訂單穩定，生產線亦未受影響，出貨正常，並已進行防疫安全強化工作。

同時，經濟部也特別呼籲企業應落實遵守指揮中心發布的「持續營運指引」，做好各項防疫措施，共同穩定生產。

經濟部表示，建議企業持續營運的重點包括：落實個人及工作場所衛生管理，於公司入口明顯處張貼訪客規定，並備妥酒精性乾洗手液等供使用，訂定訪客進入辦公區域前的健康調查表。

當公司、企業出現確診個案，需進行工作場所的環境消毒，並配合中央流行疫情指揮中心發布的指引及當地衛生主管機關的規定執行防疫措施。

以及，調整辦公、出勤或出差方式，彈性調配人力，建立異地辦公機制，並進行空間調整，讓人員座位保持適當間距。

經濟部表示，目前工業局已接洽傳送指引的公協會包括：中華民國全國工業總會、廠聯會全國聯合會、台灣半導體協會、台灣區電機電子工業同業公會、台灣顯示器產業聯合總會、台灣電路板協會、台灣區航太工業同業公會、臺灣機械工業同業公會、車輛工業同業公會、臺灣機械工業同業公會、台灣區電線電纜工業同業公會、台灣鋼線鋼纜工業同業公會、台灣螺絲工業同業公會、台灣區金屬品冶製工業同業公會、台灣區彈簧工業同業公會、中華民國資訊軟體協會、臺灣數位企業總會、中華民國電腦商業同業公會全國聯合會、工業設計師協會、平面設計師協會、、資源再生協會、資源再生公會、環保設備公會及台灣糖菓餅乾麵食工業同業公會、臺灣製藥工業同業公會、台灣區麵粉工業同業公會、台灣人纖公會、台灣區織布工業同業公會、台灣區石油化學同業公會、塑膠原料工業同業公會等民生化工相關公會，共計90餘個公協會；未來工業局也會持續密切與相關產業公協會保持密切聯繫，做好企業持續營運的準備工作。

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