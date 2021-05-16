周一搭大眾運輸工具 蔡總統請你用已記名的電子票證

台灣疫情大爆炸，所有可能群聚的活動全部喊停，到超商買東西都要實名制，而明（17）日是上班日，很多通勤族還是得搭公車、捷運、台鐵、高鐵上班和上學，為此，蔡英文總統今日特別在臉書上發聲，請大家記得使用已記名 的電子票證。

蔡總統在臉書上表示，明天是星期一，我要再多拜託大家留意一件事：如果你因為上班、上學，必須搭乘公車、捷運、台鐵區間車等大眾運輸，請記得使用已記名的電子票證。

她說，主要的電子票證包括悠遊卡 EasyCard、IPass一卡通、icash，都能夠記名，請大家趕緊登記。這樣就能達到「實名制」搭乘大眾運輸的效果，若是搭乘時接觸到確診者，也才能即時接到通知。

蔡總統再提醒大家，如果出現症狀、或發現自己曾經接觸確診者，則千萬不要搭乘大眾運輸。請撥打1922防疫專線，並按照指揮中心的指示來應變。

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