快訊

桃園某國中爆疑學生染疫 明起至5月30日全校停課

葡萄盤商家族13人染疫 彰縣發「快篩動員令」匡列1300人

疫情升溫 經濟部籲企業遵守「營運指引」

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

為因應新冠肺炎疫情升溫，經濟部今（16）日表示，已洽詢各產業公協會與重點廠商，表示廠商訂單穩定，生產線未受影響，出貨正常，並已進行防疫安全強化工作，並呼籲企業遵守營運指引。

經濟部呼籲，企業應確實遵守中央流行疫情指揮中心發布的「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情持續營運指引」（營運指引），做好各項防疫措施，共同穩定生產。

經濟部表示，依「營運指引」，疫情已進入「發生持續性或廣泛性社區傳播」的持續營運計畫階段，建議企業持續營運之重點如下：

第一，落實個人及工作場所衛生管理，於公司入口明顯處張貼訪客規定，並備妥酒精性乾洗手液等供使用，訂定訪客進入辦公區域前之健康調查表。

第二，當公司/企業出現確診個案，需進行工作場所之環境消毒，並配合中央流行疫情指揮中心發布之指引及當地衛生主管機關之規定執行防疫措施。

第三，調整辦公、出勤或出差方式，彈性調配人力，建立異地辦公機制，並進行空間調整，讓人員座位保持適當間距。

經濟部說，該部已於12日透過各產業公協會，將「營運指引」對所屬會員廠商加強宣導，提醒製造業生產要維持正常，而且特別要落實防疫措施。

疫情 經濟部

延伸閱讀

國中會考自然科結合生活 英語閱讀故事逗趣印象深

無人管理無實聯制防疫 桃園1068家娃娃機店停業至6月8日

提升防疫警戒 花蓮地院暫停提解「北北基桃」人犯

樹人醫專學生控訴校方防疫慢半拍 校長：遠距要馬上啟動有難度

相關新聞

疫情忽然升溫衝擊內需 經濟成長率「保5不再像官方那麼樂觀」

台灣疫情嚴峻，雙北升級第三級警戒，原本官方樂觀宣稱今年經濟成長率超過5%，馬上出現變數。學者都說，雙北升級，因為還可正常上班，製造業生產不受影響，首當其衝是內需服務業，內需消費力道減小，如果疫情不再擴大，今年經濟成長率應該是「超四望五」，「保五不再像官方那麼樂觀」。

中油：明天起汽、柴油調漲0.1元

台灣中油公司宣布，自明（17）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.7元、9...

疫情升溫台股下挫 學者：2021年經濟成長添變數

主計總處與民間智庫陸續公布經濟展望，預期今年經濟成長率有機會超過5%；不過本土疫情一夕間急速升溫，雙北升至三級警戒，學者...

【白話財經】有硬碟就能賺錢！奇亞幣受追捧 漲跌卻比心電圖還扯

比特幣近年狂飆猛漲，帶動區塊鏈加密貨幣熱潮，吸引大批「礦工」挖礦發財，但最近幣圈戲稱新興行業已經變成「農夫」，有別於比特幣拉高電腦算力挖礦，「奇亞幣」（Chia）主打利用儲存裝置空間來「耕作」，只要在硬碟儲存空間「播種」後，等待時間即可收成。奇亞幣由於集眾多題材於一身，一度引發「農夫們」掃貨囤購硬碟，硬碟價格一日三市。

經部喊話 民生與防疫物資供應無虞

因應社區傳播擴大趨勢，指揮中心提升雙北地區疫情警戒至第三級，加嚴、加大全國相關限制措施。經濟部昨（15）日表示，民生物資供應穩定無虞，相關廠商目前均緊急加班生產以擴大供應，請民眾安心。

疫情嚴峻 經濟成長率要保5添變數

台灣疫情嚴峻，雙北升級第三級警戒，原本官方樂觀宣稱今年經濟成長率超過百分之五，馬上出現變數。學者都說，雙北還可正常上班，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。