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疫情升溫 雙北地區公務員明起彈性上下班

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

本土疫情急劇升溫，行政院人事行政總處今（16）日宣布，居住或上班地點為雙北地區的中央、地方公務人員，自17日起至28日止，改採彈性上下班。

人總表示，為因應中央流行疫情指揮中心，提升雙北地區為疫情警戒三級區，為避免通勤人員集中在尖峰時刻搭乘大眾交通工具，減少通勤相互感染風險，因此提出雙北地區公務人員彈性上下班措施。

人總說明，居住在雙北地區或在雙北地區上班的中央或地方公務人員，自5月17日至5月28日，彈性上班時間可從上午7時30分至10時，下班時間也配合調整為下午4時30分到7時，以分散上下班人潮。

人總表示，另外，配合上述擴大彈性上下班措施，也請各機關適度調配辦公人力，維持機關正常運作：又機關如視業務性質、主客觀環境等，而有更彈性的擴大上下班時間規定，從其規定。此外，學校人員部分，則請依各級教育主管機關指示辦理。

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