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中油：明天起汽、柴油調漲0.1元

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
中油公司宣布，17日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元。圖／中油提供
中油公司宣布，17日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元。圖／中油提供

台灣中油公司宣布，自明（17）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.7元、95無鉛汽油每公升28.2元、98無鉛汽油每公升30.2元、超級柴油每公升23.9元。

中油表示，本週受美國東岸輸油管系統遭駭客攻擊而關閉但迅速恢復之消息陸續釋放、印日新冠疫情失控等因素影響，導致國際油價下跌。本週調價指標7D3B週均價為每桶66.89美元，較前週67.13美元下跌0.24美元，新台幣兌美元匯率升值0.012元，國內油價依公式計算跌幅為0.32%。

中油說，按浮動油價調整原則，加計之前因抵亞鄰因素未調足吸收金額後，汽、柴油每公升原應各調漲0.8元及1.5元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格各調漲0.1元，應調未調之0.7元及1.4元皆由台灣中油吸收。

國際油價 中油公司

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