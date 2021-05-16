經部喊話 民生與防疫物資供應無虞

經濟日報 / 記者江睿智／台北報導

因應社區傳播擴大趨勢，指揮中心提升雙北地區疫情警戒至第三級，加嚴、加大全國相關限制措施。經濟部昨（15）日表示，民生物資供應穩定無虞，相關廠商目前均緊急加班生產以擴大供應，請民眾安心。

經濟部指出，國內衛生紙年產能約20萬噸，平均日產量約8萬箱，等於32萬人一年用量。經向主要製造商瞭解，目前紙廠皆備有庫存，原料存量約一到二個月。

至於防疫酒精庫存仍有45萬瓶，酒精原料庫存達220萬公升，每日產能為15萬瓶，預估14天內日產能可達20萬瓶，產品價格不變，民眾可至各門市及通路購買。泡麵國內平均日產能11萬箱，罐頭食品廠商庫存量足以應付短期消費者需求，並已備妥原物料。

經濟部表示，目前已盤點確保民生物資與防疫物資都能穩定供應，對於特定物資發生短缺時，會即時協調及調度國內製造廠商全力生產，請民眾安心無須搶購及囤積物資。

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