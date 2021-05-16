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會考首日不平靜！教部深夜證實再增1考生確診 161人要補考

全台堵疫情！13縣市升「防疫準三級」看各縣市警戒規定

染疫連環爆 企業緊急消毒

經濟日報 / 記者吳凱中葉憶如／台北報導

國內疫情大爆發，上市櫃公司陸續傳出旗下員工染疫案例，大立光昨（15）日證實，旗下有一位員工確診；富邦金也通報一位同仁確診新冠肺炎，合庫銀行則通報土城分行員工接觸確診者，企業界昨天也緊急動員，立即採取嚴格的防疫措施。

大立光昨日證實，確實有一位員工確診，目前與該確診者接觸人員已進行隔離措施，內部擴大消毒因應，對營運暫無影響。 公司持續拉高防疫層級，明日上班維持既有量測體溫等防疫工作，並暫停外賓拜訪。

富邦金控昨天表示，一名內勤同仁於5月14日通報確診；該員工作性質單純，不會接觸到任何客戶，上班均佩戴口罩，早晚量測體溫正常方進入職場區域。富邦金控獲知該同仁確診後隨即安排專業消毒廠商執行全棟大樓之全面環境消毒，並已安排同一辦公樓層及有可能接觸的全部同仁及同住親友進行核酸檢測，於結果出爐前，將安排相關同仁居家辦公。

金管會昨天也立即徹查金融機構的情況，銀行局副局長黃光熙表示，本國銀行（含總分行）在台北市有986家，新北市有583家，合計雙北有1,569家銀行分行據點。目前有合庫銀行通報土城分行員工接觸確診者，及富邦金通報有員工確診，均已進行清消，本周一都會營業，目前亦無銀行通報周一有分支機構無法開業情形。

黃光熙表示，各銀行已依中央流行疫情指揮中心發布之「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續營運指引」，擬定相關因應對策，包括實施異地辦公、居家辦公等，以維持營運不中斷；若遇有確診事宜，亦會維護客戶及員工安全，配合指揮中心指示辦理。

金管會保險局主祕蔡火炎表示，產、壽險業在雙北地區分別有31家及18家分公司。另外，除中華郵政臺北故宮郵局配合國立故宮博物院防疫閉館措施於周一暫停營業一日外，保險業全國總分支機構均正常營運。

證期局也說，經暸解，主要證券期貨業雙北市營運據點，周一正常營運，並依第三級防疫規定強化防疫措施。

富邦金控 疫情

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