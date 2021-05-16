觀光、餐飲業應變 逆境求生

國內新冠病毒疫情延燒，旅行社成為海嘯第一排，餐飲及飯店業積極調整要度難關。雄獅宣布6月8日前取消本島及離島團體行程；君悅、寒舍艾美、國賓及喜來登等飯店業都有部分餐飲暫停營業；餐飲的王品、饗賓及瓦城全面改攻外帶商機。

旅行社的衝擊最大，原本還有國旅可以求生，但現在國旅收入也停擺。雄獅昨（15）日宣布考量國內疫情嚴峻，為保障旅客健康及安全，取消5月15日至6月8日所有本島及離島團體行程，旅客退費除扣除已產生的實際成本費用外，不會收取其他費用；產生的成本也將與供應商盡力協商，為旅客爭取最大權益。

易遊網因應疫情警戒升級，考量旅客健康為首要原則，凡於易遊網購買6月8日前尚未出發商品，皆可免費取消，全額退款不收手續費；台灣訂房可直接於線上申請取消。

飯店業原本今年餐飲表現不錯，然而考量到疫情，各家也推出因應方案，台北君悅酒店總經理陳隆慶表示，去年疫情至今致力把關堅守各項防疫規範，因應防疫升級台北君悅重啟外帶推「免下車取餐」服務。

另外，君悅的彩日本料理、Ziga Zaga義大利餐廳、漂亮廣式海鮮餐廳、茶苑自5月17日至6月8日配合政府防疫規範暫不對外開放。

台北寒舍艾美酒店5月16日起至5月28日止因應防疫升級，酒店的部分餐廳如巧克光廊、探索廚房與宴會廳將全面暫停服務。另外，寒舍食譜維持正常營業，以梅花座安排座位並備有隔板，大廳區提供單點服務，套餐與桌席暫不供應。

台北喜來登大飯店自5月16日起館內部分餐廳、外賣店、宴會廳、行政貴賓廳與會館設施暫不開放服務，大廳酒吧則調整營業時間至早上11時至晚上8時，粵式餐廳辰園則維持午晚餐期正常營業，但兩間餐廳皆不接受提前預訂。

國賓飯店台北館將實施防疫性措施，即日起明園西餐廳暫停營業，待疫情趨緩後擇期重新營業。國賓粵菜廳及國賓川菜廳則實施合併，縮小營業規模，並維持1.5公尺安全桌距。

王品、瓦城、饗賓餐旅及漢來美食，全面搶攻外帶商機，王品集團旗下17個品牌有多種外帶、外送優惠，提供消費者選擇。饗賓餐旅昨天也宣布饗賓七大品牌一起提供外帶外送服務。

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