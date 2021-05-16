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政院紓困 加碼2,100億

經濟日報 / 記者江睿智／台北報導

因應嚴峻疫情，政院宣布雙北防疫升至第三級警戒，並呼籲民眾盡量不要出門，預計將衝擊民間消費。政院將會提出新一波紓困方案，若順利獲立法院同意，估計約有2,480億紓困規模。

行政院發言人羅秉成表示，依據去年第1季全球爆發新冠肺炎疫情經驗，這次提升防疫等級，因國人減少出門消費，預期觀光旅宿、旅行社、文化展演業受衝擊最嚴重，部分零售及餐飲業也會受創。

陳時中表示，進入第三級警戒，餐飲業須落實實名制，若無法落實實名制，則只能改做外賣或關閉。

此外，根據政院發布資訊，全國所有休閒娛樂場所全面關閉，包括展覽場、電影院、體育館、博物館、美術館、紀念館、室內溜冰場、室內游泳池、遊樂園、專營兒童遊戲場等，因此都會受到立即性衝擊。

羅秉成表示，行政院長蘇貞昌指示「防疫優先」，但新一波紓困也會隨後啟動。行政院會已在13日修正「紓困特別條例」，將特別預算上限一口氣提高到6,300億元，施行期間展延一年至2022年6月底止，並希望盡快獲立法院支持。

他指出，原本紓困預算上限是4,200億元，僅剩下約380億元；這次政院提出紓困上限提高至6,300億元，換言之新增2,100億元；若能順利獲立法院支持，加上僅剩下約380億，合計約2,480億元可投入新一波紓困。

他表示，各地方政府也都很關心紓困，但目前防疫優先，做好防疫，新一波紓困隨後啟動。

經濟部商業司長蘇文玲表示，經濟部針對零售業及餐飲業紓困曾在去年第1季進行一波，之後國內民間消費回溫，甚至出現報復性消費；這次疫情嚴峻，紓困方案現正規畫中，還需要一點時間作業。

餐飲業 疫情

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