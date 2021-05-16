4月外銷訂單20日公布 估連14紅

經濟部統計處將於20日公布4月外銷訂單。統計處上月預估，4月外銷訂單落在500億至515億美元間，也將會是4月首度站上500億美元大關，預估年增為29.8%至33.7%，有望達「連14紅」。

統計處上月表示，隨著各國施打疫苗，主要經濟體推出振興經濟方案，全球景氣可望持續復甦，加上5G、高效能運算、車用電子等新興應用需求強勁，宅經濟、遠距商機延續，以及我國半導體業者高階製程具競爭優勢，有助延續科技類貨品接單動能，但疫情及美中貿易戰爭端等變數，仍會干擾全球經濟復甦速度。

據外銷訂單受查廠商對4月接單看法，按接單金額計算的動向指數則為49.7，顯示廠商預期4月整體外銷訂單金額將較3月減少，統計處解釋主因為「季底效應」，按往例訂單都會呈現「三高四低」。

3月外銷訂單金額為536.6億美元，達歷年同月新高，更是3月外銷訂單金首次站上500億美元大關；年增率則為33.3%，「連13紅」；第1季外銷訂單金額為1489.7億美元，季年增42.9%，同步創下「最強3月」，也創下「最強第1季」。其中，電子貨品方面，資訊通信、電子產品外銷訂單金額為140.2億美元、158.4億美元，均創歷年同月新高，且呈現二字頭成長，主因為遠距商機帶動成長。

3月傳統產業表現同樣亮眼。基本金屬製品、機械、塑像膠製品外銷訂單金額均創歷年單月新高。

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