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氣溫飆高 供電燈號為667天來首見黃燈

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

台電表示，根據氣象局觀測資料，今（14）日全台多處天氣高溫炎熱，連帶助長用電需求。台電統計，今日最高用電量於下午2點13分達到3705.6萬瓩，不僅是5月份用電量首次突破3700萬瓩大關，更刷新歷年5月用電紀錄，而今日備轉容量率為9.02%，供電燈號由綠轉黃，為667天來首見黃燈。

台電說明，5月起氣溫大幅升高，今日下午南部部分地區更出現40度以上高溫，用電需求呈現攀升趨勢，超出預期。台電統計，今日下午2時13分瞬時尖峰負載達到3705.6萬瓩，備轉容量為334.4萬瓩，備轉容量率9.02%，供電燈號顯示為供電吃緊的黃燈。台電指出，上一次供電黃燈出現在2019年7月16日，備轉容量率為8.73%

台電進一步說明，今年需求方面因受疫情影響，民眾轉趨國內消費，內需經濟成長、外銷暢旺，帶動國內負載成長，工業用電更大幅增加。今年1至4月售電量為704.31億度，較去年同期增加31.29億度，成長4.6%；另一方面，今日瞬時尖峰負載達到3705.6萬瓩，不僅超越去年5月尖峰負載紀錄3379.1萬瓩，更突破歷年5月份最高用電紀錄。

台電表示，由於水情不佳，水力電廠發電量受影響，為確保今夏供電穩定，台電已積極安排各發電機組進行大修或檢修工作，務求在夏季尖峰來臨前上線。今日上午明潭6號機已提早完成歲修工作，下周也有主力機組將歲修完陸續歸隊，還有民營電廠新機組加入商轉，為今夏挹注可靠電力。

台電呼籲，面對即將來臨的盛夏，未來用電量可能再創新高，盼全民共同節約能源、珍惜電力；台電也不忘呼籲，台中市政府支持台中電廠增氣減煤計畫，以達成穩定供電及環境保護的目標。

台電 供電

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