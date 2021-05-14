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打疫苗請疫苗接種假？勞動部：請病假可領半日薪

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心已宣布，可請有不支薪的疫苗接種假；不過，民眾若請病假打疫苗，還可以領半薪。圖為嘉義縣朴子醫院疫苗接種情況。圖／嘉縣府提供
中央流行疫情指揮中心已宣布，可請有不支薪的疫苗接種假；不過，民眾若請病假打疫苗，還可以領半薪。圖為嘉義縣朴子醫院疫苗接種情況。圖／嘉縣府提供

國內疫情升溫，為鼓勵民眾疫苗，中央流行疫情指揮中心已宣布，可請有不支薪的疫苗接種假；不過，民眾若請病假打疫苗，還可以領半薪。

勞動部表示，疫苗接種假是因應疫情而新創的假別，跟現有病假沒有衝突，勞工若要請病假施打疫苗也可以。

疫情指揮中心已宣布實施不支薪疫苗接種假，勞工或公務人員接種疫苗當天到隔天的24時均可請疫苗接種假，請假者須出具疫苗接種紀錄卡。舉例來說，某正常班員工是在12日上午10點打疫苗，該員工12日打完疫苗後，當天就可請疫苗接種假，13日也可以請，直至14日再出勤上班。不過，12日、13日疫苗接種假將不支薪。

打疫苗如何請假？只能用疫苗接種假？外界建議，可以請病假，還可領半日薪。

對此，勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，依現行規定，若無住院，勞工一年病假上限為30天，而疫苗接種假是因應疫情發展而新創的假別，跟現有病假沒有衝突，勞工亦可請病假施打疫苗。

對於立委建議可將疫苗接種假加入病假，使病假多2天，亦即病假多達32天，並可以領半薪。黃維琛低調表示，目前病假還算夠用。換言之，勞動部目前不打算因疫苗接種而增加半薪的病假天數。

疫苗 疫情 勞動部

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