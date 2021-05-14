PChome 24h宣布 陸續恢復24小時到貨服務
PChome 24h購物宣布，正在陸續恢復部份商品24小時到貨服務。PChome 24h購物近日進入訂單繁盛期，出貨配送需求增加，民眾於訂購時可透過提示訊息視窗，瞭解相關配送及到貨事宜，在商品未配達前，請民眾耐心等候。
日前因疫情升溫，消費者大量採購，Pchome 24h對部分商品取消24小時到貨服務，13日遇到大停電影響接單、撿貨與出貨，Pchome 24h暫停所有商品的24小時到貨服務。今天則宣布陸續恢復部分商品的24小時到貨服務。
此外，PChome 24h購物也強調，防疫期間因民眾多待在家中、減少外出，民生物資需求激增。站上商品與資源供應無虞，合作廠商備貨量均維持水準之上，請民眾理性採購所需防疫物資，PChome 24h購物將與社會大眾一同度過防疫的關鍵時期，提供民眾無須出門也能完成各類用品補給的安心環境。
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