疫情便民措施！移工期滿續聘補申請不限一次

為營造友善聘僱環境，勞動部自2016年11月起推動移工期滿續聘措施，移工於聘僱期滿後無須出國就可以繼續留臺從事工作。雇主辦理期滿續聘應在移工聘僱許可期間屆滿前2至4個月內提出申請，如逾期申請，最晚可在聘僱許可期間屆滿前，向勞動部補行申請程序，又補行申請續聘同一移工僅限一次，但在新冠肺炎疫情期間，補行申請程序不以一次為限。

勞動部表示，在疫情期間，為減少移工跨境流動，避免擴大傳染風險，勞動部鼓勵有繼續聘僱需要的雇主續留任移工，以減少疫情期間雇主招工不易而導致用人空窗期。勞動部表示，依「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」第28條之3規定，雇主辦理移工期滿續聘，應於原聘僱許可期間屆滿前2至4個月內提出申請，如果因故無法在法定期間申請時，雇主仍應於聘僱許可有效期間屆滿前，向勞動部補行申請，並就同一名移工，補行申請以1次為限

但勞動部表示，考量疫情緣故，原聘僱許可屆滿且預計出國的移工，如為配合防疫政策及雇主用人需要而願意續留工作，而已逾申請期滿續聘期限且受限補行申請次數，而無法期滿續聘需返國者，如經雇主舉證逾期申請係屬不可歸責事由，勞動部將依個案事實認定處理。

勞動部表示，雇主辦理移工期滿續聘，須於原聘僱期滿前4個月內取得招募許可函(產業類尚須取得入國引進許可函)，並須填寫申請書、繳納審查費新臺幣100元，以及檢附經勞雇雙方簽署合意續聘證明，即可順利辦理期滿聘僱作業。勞動部進一步說明，目前實務雇主辦理期滿續聘作業，經退請補正常見原因包含雇主尚未取得有效招募許可函(含有效入國引進許可函)、未檢附「勞雇雙方已合意期滿續聘證明書」及相關申請書表應備文件等資料填寫不正確或未簽章。為使申請作業順利，避免因文件缺漏退件而延長期滿續聘辦理時程，請雇主於送件前務必確認，並檢視申請書表相關欄位資料是否正確填寫及用印，及相關應備文件是否已備妥，這樣就可以順利又快速取得期滿續聘許可。

勞動部提醒，辦理移工聘僱許可等相關法令規定、公告及解釋令等，皆可於勞動部勞動力發展署網站(網址：https://www.wda.gov.tw)查詢，歡迎多加利用！如需進一步諮詢，亦可撥打專線服務電話02-89956000洽詢，將有專人服務。

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