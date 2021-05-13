疫情升溫少臨櫃！勞保局：查勞保可利用e化服務

勞保局今（13）日表示，因應國內疫情升溫，勞工若要申辦勞保相關業務，可多多利用電腦登入勞工保險局e化服務系統申辦、如無自然人憑證，可改以掛號郵寄方式送件。

國內出現感染源不明之本土病例致社區感染風險增加，中央流行疫情指揮中心已宣布自今年5月11日起至6月8日共4週，提升疫情警戒至第二級。

勞動部表示，為控制疫情，避免群聚感染，值此非常時期，請民眾盡量避免至勞工保險局各辦事處臨櫃洽公，以減少舟車往返感染病毒的風險。如需查詢個人勞保、勞退等資料，請多加利用勞工保險局e化服務系統(電腦或手機)查詢、下載；如需諮詢相關問題，請改以電話諮詢；如需申辦相關給付，持自然人憑證者，可以電腦登入勞工保險局e化服務系統申辦、如無自然人憑證，可改以掛號郵寄方式送件。

商品推薦