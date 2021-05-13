快訊

513大停電影響逾1000萬戶次 台電公布第五輪限電時間

北市興華國小變電箱傍晚起火冒煙 數十名師生已疏散

疫情升溫少臨櫃！勞保局：查勞保可利用e化服務

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

勞保局今（13）日表示，因應國內疫情升溫，勞工若要申辦勞保相關業務，可多多利用電腦登入勞工保險局e化服務系統申辦、如無自然人憑證，可改以掛號郵寄方式送件。

國內出現感染源不明之本土病例致社區感染風險增加，中央流行疫情指揮中心已宣布自今年5月11日起至6月8日共4週，提升疫情警戒至第二級。

勞動部表示，為控制疫情，避免群聚感染，值此非常時期，請民眾盡量避免至勞工保險局各辦事處臨櫃洽公，以減少舟車往返感染病毒的風險。如需查詢個人勞保、勞退等資料，請多加利用勞工保險局e化服務系統(電腦或手機)查詢、下載；如需諮詢相關問題，請改以電話諮詢；如需申辦相關給付，持自然人憑證者，可以電腦登入勞工保險局e化服務系統申辦、如無自然人憑證，可改以掛號郵寄方式送件。

疫情 保險 勞保

延伸閱讀

直言感染源在2茶室移動 醫師曝老司機行動模式

累積年資領年金！ 育嬰留停也要繼續投保勞保

諾富特風暴狂掃！多人慘遭確診、列隔離 薪水和補貼如何領一次看懂

自營業者3萬元紓困爭議多 去訴願案破近5年新高

相關新聞

掌握趨勢行情！「全球總經影響力論壇」22日線上展開

總經投資平台-財經M平方將於5月22日，在線上舉辦『全球總經影響力論壇』。以『開啟總經對話，為自己的投資負責』為使命，邀...

嘉縣市首輪停電戶逾7萬戶 警消勤務中心求助電話不斷

興達電廠出現全廠停機，國內出現大規模停電，台電嘉義區營業處說，嘉義縣市第一輪停電範圍停電戶數共計7萬5127戶，嘉縣18...

【通膨慌籠罩／下】台灣通膨壓力也竄升？ 學者曝：2指標能量累積中

美國4月消費者物價指數（CPI）年增率高達4.2％，引發市場擔憂可能促使聯準會（Fed）提前升息，導致美股大跌。台灣4月CPI也升破2%，通膨壓力似有增溫跡象，何時該警戒？

大停電！台中消防局電話接不停 已有6件電梯受困

今天下午2時許，因台電興達廠事故，導致全台分區停電，台中市截至下午3點28分為止，已有6起的電梯受困案件，包括南區五權南...

疫情升溫 經濟部何時提出紓困方案？ 王美花這樣說

行政院院會今（13）日修正「新冠肺炎防治級紓困振興特別條例」，將特別預算上限一口氣從2,100億元提高至6,300億元，...

嘉縣市傳分區停電 電梯受困求助案增加

興達電廠出現全廠停機，國內出現大規模停電，台電要求閒置機組立即上線供電，核電廠所有柴油發電機組均已加入供電。嘉義縣市下午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。