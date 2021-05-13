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掌握趨勢行情！「全球總經影響力論壇」22日線上展開

經濟日報 / 新聞部編輯中心

總經投資平台-財經M平方將於5月22日，在線上舉辦『全球總經影響力論壇』。以『開啟總經對話，為自己的投資負責』為使命，邀請財經專家Rachel、愛榭克（Izaax）、王伯達在內的9位投資實戰意見領袖，從總體經濟的角度出發，剖析後疫情時代經濟循環走勢、未來十年產業趨勢與實際投資策略。

肺炎疫情以來全球市場動盪，政府傾力救市，各國產業復甦分歧，股市卻在重創後在不到一年內再度突破新高；經濟復甦不僅仍處於高度不確定的風險之中，疫情更顛覆了過往的生活模式，重塑產業版圖。財經M平方創辦人Rachel認為這時更應該思考，如何將這一切轉變成未來的養份與學習的機會，於是號招志同道合的財經夥伴，著手規劃這場以台灣出發，望眼全球的千人總經論壇。

本次論壇共分為三個主題，以Top-down方式逐一剖析：首先，從總體經濟數據判斷各國循環位階與體質，並解讀生產力循環下的美國經濟，與世界貨幣競賽開打下的後美元時代；接著，聚焦於新興產業如何影響世界，主題涵括軟體應用、科技巨頭、加密貨幣等重要議題；最後，透過個人資產配置、產業財報解讀、ETF投資攻略等三個面相，分析如何趨勢應用在投資策略上，建構屬於自己的投資藍圖。

本次論壇更是產業經驗豐富的財經自媒體首度集結，包含：財經專家愛榭克（Izaax）、王伯達觀點、科技島讀周欽華、M觀點Miula、FTX社群合夥人Benson、金融投資主編Joe、JC財經觀點Jenny、市場先生許繼元以及財經Ｍ平方創辦人Rachel等 9位重量級投資實戰專家，分享各自領域的趨勢觀察與見解，而在每個主題的結尾，講者們亦會針對主題進行深度交談，現場也準備線上提問機制，透過對話，完整地交換投資心法。

因應疫情升溫，財經Ｍ平方希望讓每位投資用戶都能在安心、安全的情況下探討趨勢行情，故規劃此次論壇為全線上直播方案，本次內容也保存在活動官網，讓購票者可以在五日內無限次觀看，細細咀嚼每一位專業講者的投資策略，邀請全球各地的投資用戶進行這場難得的總經知識饗宴。詳情與報名資訊，請參考下方連結或財經M平方官方網站。

全球總經影響力論壇活動網頁：https://www.macromicro.me/forum21

疫情 美國經濟

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