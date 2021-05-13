嘉縣市首輪停電戶逾7萬戶 警消勤務中心求助電話不斷

興達電廠出現全廠停機，國內出現大規模停電，台電嘉義區營業處說，嘉義縣市第一輪停電範圍停電戶數共計7萬5127戶，嘉縣18鄉鎮市近一半鄉鎮市停電，電梯受困求助案及交通號誌停擺求助案增加，警消勤務中心110及119，求助電話不斷

嘉義縣消防局獲報出動消防救護人員救援，電梯受困民雄鄉3件，太保市1件，民眾接到緊急停電手機簡訊，許多民眾ＬＩＮＥ群組陸續傳出分區停電訊息，台電嘉義營業處電話民眾打不進去。

消防局說，電梯受困案，民雄鄉協志高職、民雄鄉公園路258號及民雄鄉保生街21號太保市新安一街5號等3件已經脫困；警局勤務中心說，接獲民雄、太保、朴子、竹崎、中埔、竹崎等鄉鎮市，部分交通號誌停電無作用；縣府說，縣轄大埔美產業園區、馬稠後產業園區、嘉義長庚等重要地點，都未傳出停電；沿海養殖業及海產店業者因停電，擔心損失擴大。

台電嘉義區營業處說，今天因高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠電力無法輸出跳機，為確保電網安全，採取分區輪流供電機制，目前針對C組與D組進行輪流停電，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電。

第一輪限電時間1500-1550，限電量300萬瓩，限電同時200萬戶。第二輪限電時間1550-1640，限電量300萬瓩，限電同時193萬戶。是否進行第三輪限電，需視恢復供電情況而定。

商品推薦