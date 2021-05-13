快訊

興達電廠停機釀513大停電 影響戶數直逼815大停電

全台大停電衝擊擴大！第三輪限電延長至17:30 影響224萬戶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台大停電 台電：將採輪流停電 393萬戶受影響

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

全台今（13）日多處均停電，台電表示是因高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠共4部機組跳脫。台電再度回報為確保電網安全，採取分區輪流供電機制，目前針對C組與D組進行輪流停電，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電，將有393萬戶受影響。

兩輪限電時間分別為第一輪限電時間1500-1550，限電量300萬瓩，限電同時200萬戶；第二輪限電時間1550-1640，限電量300萬瓩，限電同時193萬戶。

台電表示，今日因高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠電力無法輸出而跳機。

興達電廠位於台灣高雄市永安區與茄萣區，總裝置容量為4325.95MW（百萬瓦），為台灣第三大火力發電廠。其中電廠，包含四部汽力機組，以及五部複循環機組。

興達電廠 限電 台電

延伸閱讀

全台大停電！新竹巨城、台中大遠百一片黑疏導民眾離場

全台大跳電　多家百貨受影響，營業損失尚無法估計

興達電廠停機 花蓮5鄉鎮市逾2萬戶停電有人受困電梯

全台大停電公署也受害 立法院青島二館停電

相關新聞

掌握趨勢行情！「全球總經影響力論壇」22日線上展開

總經投資平台-財經M平方將於5月22日，在線上舉辦『全球總經影響力論壇』。以『開啟總經對話，為自己的投資負責』為使命，邀...

嘉縣市首輪停電戶逾7萬戶 警消勤務中心求助電話不斷

興達電廠出現全廠停機，國內出現大規模停電，台電嘉義區營業處說，嘉義縣市第一輪停電範圍停電戶數共計7萬5127戶，嘉縣18...

【通膨慌籠罩／下】台灣通膨壓力也竄升？ 學者曝：2指標能量累積中

美國4月消費者物價指數（CPI）年增率高達4.2％，引發市場擔憂可能促使聯準會（Fed）提前升息，導致美股大跌。台灣4月CPI也升破2%，通膨壓力似有增溫跡象，何時該警戒？

大停電！台中消防局電話接不停 已有6件電梯受困

今天下午2時許，因台電興達廠事故，導致全台分區停電，台中市截至下午3點28分為止，已有6起的電梯受困案件，包括南區五權南...

疫情升溫 經濟部何時提出紓困方案？ 王美花這樣說

行政院院會今（13）日修正「新冠肺炎防治級紓困振興特別條例」，將特別預算上限一口氣從2,100億元提高至6,300億元，...

嘉縣市傳分區停電 電梯受困求助案增加

興達電廠出現全廠停機，國內出現大規模停電，台電要求閒置機組立即上線供電，核電廠所有柴油發電機組均已加入供電。嘉義縣市下午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。