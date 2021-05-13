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全台大停電 台電：將採輪流停電 393萬戶受影響
全台今（13）日多處均停電，台電表示是因高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠共4部機組跳脫。台電再度回報為確保電網安全，採取分區輪流供電機制，目前針對C組與D組進行輪流停電，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電，將有393萬戶受影響。
兩輪限電時間分別為第一輪限電時間1500-1550，限電量300萬瓩，限電同時200萬戶；第二輪限電時間1550-1640，限電量300萬瓩，限電同時193萬戶。
台電表示，今日因高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠電力無法輸出而跳機。
興達電廠位於台灣高雄市永安區與茄萣區，總裝置容量為4325.95MW（百萬瓦），為台灣第三大火力發電廠。其中電廠，包含四部汽力機組，以及五部複循環機組。
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