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大停電！台中消防局電話接不停 已有6件電梯受困
今天下午2時許，因台電興達廠事故，導致全台分區停電，台中市截至下午3點28分為止，已有6起的電梯受困案件，包括南區五權南路、西區自由路一段、南區復興路三段、南屯區大聖街、大雅區雅環路等6件電梯受困案件，目前消防局都已派員前往協助，台中市消防局勤指中心表示，因為停電關係，報案電話接不完，不過都已陸續派遣隊員前往處理，暫無因停電導致交通號誌失效而傳出的車禍案件。
另外台中市警局表示，目前有接獲分局通報停電的分局為，第一、第三、第四、大雅等分局，不過都已陸續恢復供電，分局回報暫無因停電造成的災情與交通事故。
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