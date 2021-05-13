疫情升溫 經濟部何時提出紓困方案？ 王美花這樣說

行政院院會今（13）日修正「新冠肺炎防治級紓困振興特別條例」，將特別預算上限一口氣從2,100億元提高至6,300億元，並將施行期間，調整至2022年6月底止。經濟部長王美花表示，經濟部「很快」就會提出相關紓困方案，除主要會針對會展產業外，也可能是服務業或製造業，但未鬆口這個月底前會公布。

王美花今日下午主持經濟部業務會報前接受媒體訪問時指出，因為現在全球疫情仍很不好，國境沒辦法開放，外國來參展確實有困難，另外還有像是服務業、製造業也都受到衝擊，經濟部已開始了解狀況並進行盤點，「很快」就會提出相關方案，並向行政院提報。

此外，針對疫情升溫，民眾搶購民生物資一事，王美花表示，經濟部第一時間已與相關通路，包括製造商聯絡，目前供貨上不僅充足，也非常多元，價格應該可以穩定，大家這段期間就把防疫做好，不需要太恐慌。

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