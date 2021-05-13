全台大停電 台電：高雄變電所故障 興達電廠4機組跳脫
高雄興達電廠因事故全廠停機，目前系統供電能力不足，預計今日15時開始執行緊急分區輪流停電，全台多處均停電。台電回報，高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠共4部機組跳脫，造成系統頻率驟降，台電立即啟動低頻卸載，並採取分區輪流供電機制，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電。
興達電廠位於台灣高雄市永安區與茄萣區，總裝置容量為4325.95MW（百萬瓦），為台灣第三大火力發電廠。其中電廠，包含四部汽力機組，以及五部複循環機組。
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