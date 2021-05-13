嘉縣市傳分區停電 電梯受困求助案增加

興達電廠出現全廠停機，國內出現大規模停電，台電要求閒置機組立即上線供電，核電廠所有柴油發電機組均已加入供電。嘉義縣市下午3點以後傳出分區停電，嘉義縣消防局接獲4起電梯受困案。

嘉義縣消防局獲報出動消防救護人員救援，電梯受困民雄鄉3件，太保市1件，民眾接到緊急停電手機簡訊，許多民眾ＬＩＮＥ群組陸續傳出分區停電訊息，台電嘉義營業處電話民眾打不進去。

據了解，跳機的是興達燃煤機組，台電還在釐清跳機原因，由於燃煤電廠重啟需要時間，台電已要求全國所有閒置機組、汽電共生機組上線發電，連核電廠緊急發電機組也上線供電。

由於機組恢復還需要時間，台電從今天下午三點起實施全國分區輪流停電。

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