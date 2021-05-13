疫情升溫搶物資 王美花：物資充足無須恐慌
疫情近期升溫，昨(12)日單日出現16名本土案例，今(13)日再傳出13例本土確診。而民眾擔憂防疫物資及民生物資是否充足，因此各大賣場均出現搶購潮。經濟部長王美花表示，相關防疫物資跟一年多前已經大不相同，現在已經非常充足，大家不用擔心。
王美花說，相關防疫物資跟一年多前已經大不相同，現在已經非常充足，庫存口罩就多達8億多片，廠商的生產能量一天最少都可以有1,800萬片，相關酒精其實都非常充足。她強調，市場貨源很多，也有很多選項，大家不用擔心。至於呼吸器供給應無問題，但應該由衛福部來說明。
至於民生物資，王美花說，上一波就曾發生過，因此都有經驗多，相關產能供貨情形，昨天第一時間都有跟相關通路、製造商聯繫，目前都沒有問題，提醒民眾都把防疫做好，無須過度恐慌。
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