快訊

全台大停電！國家級警報狂響 台北、高雄、苗栗傳災情

興達電廠全廠停機！台灣大規模停電 1500起分區輪流停電

原物料上漲衝擊 小家電艾美特首季每股淨損0.26元

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

知名家電品牌艾美特-KY（1626）今（13）日召開董事會，董事會承認2021年第1季財報，合併營收25.43億元，毛利13%，營業利益虧損4248.5萬元，本期淨損3631.4萬元，每股淨損0.26元。

去年Covid-19疫情重挫全球經濟，小家電民生用品消費品首當其衝，今年全球疫情持續又面臨原物料價格上漲，塑料、銅、鐵原物料皆上漲40%~60%，讓原物料佔成本比例高的小家電業經營面臨前所未有的嚴峻形勢。

艾美特董事長史瑞斌說：「今年第1季整體業績回穩，成長超過40%，但原物料和電子零件上漲幅度實在過高，影響毛利甚鉅，現在風扇進入旺季，公司除了調漲終端價格並優化產品組合，努力讓毛利回穩。」

艾美特旺季出貨量大，公司以強化工廠效率、控制成本為首要任務，另外，小家電新品開發為次要目標。2021年目標新品開發在原有兩季產品的基礎上，增加深度與廣度，除過去兩季產品外輔以不受季節影響的清掃類與健康類新品，如吸塵器、蒸氣拖把、除塵蹣儀和蒸足浴盆等，期望在更多元化家電產品的帶動下，減緩淡旺季的營收落差，達成淡季獲利的目標。外銷方面，持續增加新市場、客戶與新通路的發展，跨境電商是新的營收來源，初期以美國、歐洲電商平台為主。

艾美特位於深圳工業區舊廠土地開發案，2016年與深圳市TCL海創谷科技園發展有限公司簽訂合作協議，舊廠位於中國廣東省深圳市寶安區石岩街道艾美特工業區內，2019如期動土開工，預計今年10月完竣驗收，驗收後TCL遷移補償金約1.5億人民幣將可完成認列，建築物面積52,698.73平方米，預計建成後可以分配到36,000平方米，初期规劃暫以自用及出租為主。深圳地鐵延長線也在建置中，預計完工後地鐵站會經過。

艾美特長期深耕中國市場，2020年艾美特中國市場營收占比超過公司總營收50%，中國市場風扇銷近600萬台，全公司則近1000萬台，品牌在中國市場占比20%，為風扇第二大品牌。2016年中國品牌500強名列第290名，品牌總價值超過人民幣113億元。

艾美特 家電

延伸閱讀

中國加強監管行車數據 特斯拉第一時間表支持

五一小長假 消費爆發式增長

兩因素衝擊 郭明錤示警聯發科、高通5G成長最快期已過

母親節到了 台中市商家、百貨推出許多好康優惠！

相關新聞

電力報告無考量三接不蓋 王美花：盼國人支持三接外推

經濟部能源局昨（12）日傍晚公布最新全國電力供需報告，然而報告中未預估2026年、2027年的總發電量及詳細能源占比，也...

【通膨慌籠罩／上】美通膨超過預期 市場供需不穩是元凶 中國歐盟能置身風險外？

隨著美國經濟復甦步伐加快、能源價格上漲，4月通膨年增率達4.2%創下12年來最大漲幅，由於市場擔憂通膨上升可能促使美國聯準會（Fed）提前升息，美股聞訊開低。另外，國際原物料價格持續走揚，中國大陸和歐盟的通膨情形也引發外界關注。

原物料漲影響公共工程 工程會：物價指數調整彌補廠商

國際原物料大漲，連帶影響政府公共工程推動成本大增。朝野立委今在立院詢問政府因應措施，公共工程委員會主委吳澤成表示，會防止...

高鋼價時代來臨？鋼鐵變稀缺 揭露中鋼「煉鋼不排碳」的祕密武器

鋼鐵老大哥中鋼，佔台灣工業總排碳量14%，要達到2050零碳目標，便要改變200年的煉鋼產業。氫能煉鋼、與石化業聯產…，顛覆性的技術革命勢在必行，也意味著全球高鋼價時代來臨。

藥妝店最近悄悄變了 黃金櫃位踢走美妝改放健康產品

不少民眾發現，走進藥妝龍頭屈臣氏，擺在門口最顯眼的商品，不再是開架式美妝、臉部與肌膚保養商品、面膜，取而代之的是如健康食品、保健用品、口罩等健康品類商品。有消費者說，平時進門就看到滿滿的面膜，現在一改，還真有點不習慣...

油價緩漲 估下周汽、柴油價格調漲0.1元

美國商用原油庫存下降，歐美擬放寬防疫限制，不過印度新冠肺炎疫情越演越烈，帶動油價漲跌互見，根據中油浮動油價公式，預估5月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。