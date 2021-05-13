原物料上漲衝擊 小家電艾美特首季每股淨損0.26元

知名家電品牌艾美特-KY（1626）今（13）日召開董事會，董事會承認2021年第1季財報，合併營收25.43億元，毛利13%，營業利益虧損4248.5萬元，本期淨損3631.4萬元，每股淨損0.26元。

去年Covid-19疫情重挫全球經濟，小家電民生用品消費品首當其衝，今年全球疫情持續又面臨原物料價格上漲，塑料、銅、鐵原物料皆上漲40%~60%，讓原物料佔成本比例高的小家電業經營面臨前所未有的嚴峻形勢。

艾美特董事長史瑞斌說：「今年第1季整體業績回穩，成長超過40%，但原物料和電子零件上漲幅度實在過高，影響毛利甚鉅，現在風扇進入旺季，公司除了調漲終端價格並優化產品組合，努力讓毛利回穩。」

艾美特旺季出貨量大，公司以強化工廠效率、控制成本為首要任務，另外，小家電新品開發為次要目標。2021年目標新品開發在原有兩季產品的基礎上，增加深度與廣度，除過去兩季產品外輔以不受季節影響的清掃類與健康類新品，如吸塵器、蒸氣拖把、除塵蹣儀和蒸足浴盆等，期望在更多元化家電產品的帶動下，減緩淡旺季的營收落差，達成淡季獲利的目標。外銷方面，持續增加新市場、客戶與新通路的發展，跨境電商是新的營收來源，初期以美國、歐洲電商平台為主。

艾美特位於深圳工業區舊廠土地開發案，2016年與深圳市TCL海創谷科技園發展有限公司簽訂合作協議，舊廠位於中國廣東省深圳市寶安區石岩街道艾美特工業區內，2019如期動土開工，預計今年10月完竣驗收，驗收後TCL遷移補償金約1.5億人民幣將可完成認列，建築物面積52,698.73平方米，預計建成後可以分配到36,000平方米，初期规劃暫以自用及出租為主。深圳地鐵延長線也在建置中，預計完工後地鐵站會經過。

艾美特長期深耕中國市場，2020年艾美特中國市場營收占比超過公司總營收50%，中國市場風扇銷近600萬台，全公司則近1000萬台，品牌在中國市場占比20%，為風扇第二大品牌。2016年中國品牌500強名列第290名，品牌總價值超過人民幣113億元。

商品推薦