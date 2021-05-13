時序進入國內夏季飲料旺季，根據經濟部統計處資料顯示，整體飲料市場市值超過500億元，其中以茶類飲料居首。隨著消費者健康意識的提升，對飲品的需求也從單純的「解渴」，轉為追求對健康有益的「機能性」。

黑松訴求好喝又兼顧健康的黑松茶花綠茶具「不易形成體脂肪」及「調節血脂」的兩項國家健康食品認證，今年第一季的業績表現較去年同期成長近20%，隨著夏季飲品旺季到來，可望持續驅動營收動能。

黑松茶花新任代言人今(13)日也於揭曉，由年輕族群喜愛的「木曜女神」溫妮、泱泱合體擔任品牌代言人，有望為品牌拓展更大的茶飲市場。

疫情改變了消費者的飲食習慣，現代人更追求吃的安心、健康。市調公司Precedence Research預計，全球機能性食品市場以年均複合成長率7.5%快速增長，2027年可望達3,090億美元。

黑松茶花品牌經理陳姿穎表示：「黑松茶花獲双項國家健康食品認證，使用日本健康機能素材的茶花抽取物，並添加難消化性麥芽糊精，具『不易形成體脂肪』及『調節血脂』的功效，近年再度搭上消費者生活型態的轉變趨勢，從2020年開始將產品的雙健康認證結合『多運動』及『健康吃』作為溝通訴求，2021年截至目前銷售已成長近20%。」

除此之外，根據2021年《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查超商人氣「10大罐裝無糖綠茶」結果，黑松茶花打敗眾多品牌獲選為人氣第一的產品。 飲料旺季到 黑松茶花首季業績達雙位數成長。黑松提供

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