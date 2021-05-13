油價緩漲 估下周汽、柴油價格調漲0.1元

美國商用原油庫存下降，歐美擬放寬防疫限制，不過印度新冠肺炎疫情越演越烈，帶動油價漲跌互見，根據中油浮動油價公式，預估5月17日零時起，汽、柴油零售價格每公升各約調漲0.1元。

依照中油浮動油價公式，累算至5月12日的調價指標7D3B（70%杜拜+30%北海布倫特）周均價為每桶67.15美元，較上周67.13美元上漲0.02美元，新台幣兌美元匯率27.908則較上周27.958元，貶值0.050元。

在不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽柴油零售價每公升各調漲0.8元及1.5元。

然而，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，預料中油將吸收汽柴油部分漲幅，汽柴油將僅微幅調漲。

如依預估，5月17日起，92無鉛汽油每公升26.7元、95無鉛汽油每公升28.2元、98無鉛汽油每公升30.2元、超級柴油每公升23.9元。

下周油價實際調整金額將於16日（周日）中午12時公告於台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

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