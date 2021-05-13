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復盛應用Q1稅後純益年增77.7% EPS 5.84元

經濟日報 / 記者吳秉鍇／即時報導

高球具代工龍頭復盛應用（6670）昨（12）日公告第一季財報，交出單季稅後純益7.65億元的成績單，創新高，年增77.7%，每股稅後純益達5.84元。該公司並指出，本季接單呈現淡季不淡，目前產能已達滿載水準，可挹注營運表現。

據了解，進入後疫情時代，自去年7月起美國各項高爾夫裝備銷量表現亮眼，促使品牌商加緊回補現有款式產品庫存和布局新款式產品上市，帶動以復盛應用為首的高球具代工廠訂單大幅跳升，並反映在營運表現上，而跨入今年後，市場盛況正擴大延燒。

復盛應用指出，美國高爾夫球場重新開放，下場打球人數持續攀升，使得下游高爾夫球通路庫存水準降低，加快高爾夫球品牌商新品推出時間，並回補庫存，引領該公司營運維持在高檔。

以營收來看，第一季為58億元，相較去年同期的36.26億元，成長60%，進而推升單季稅後純益7.65億元，比去年同期的4.3億元，增加77.7%，每股稅後純益達5.84元。復盛應用昨日下跌15元，收在186元。

展望前景，該公司進一步指出，以往第二季和第三季一向是營運淡季，惟客戶群正繼續展開新款式產品鋪貨作業和庫存回補，截至目前為止，本季產能已滿檔，第三季接單也甚為暢旺，挹注營運可期。

至於該公司前年斥資2.5億元所進行的越南生產基地第一階段擴廠，繼完成共三棟生產線部署和量產後，第四棟的土木工程已在去年底完工，上季開始佈置生產線、投產，有利出貨調度和接單布局。

該公司同時規劃今年內再啟動第二階段擴廠計劃，將再砸下逾800萬美元（約新台幣2.24億元）打造建坪1.6萬平方米新廠。

另外，復盛應用與閎鼎資本聯手，以16億元所併購的滑雪等運動鞋靴代工廠民盛應用企業（Minson），自去年11月起正式納入旗下後，對母公司營運助益正逐步發酵；其中，主力業務之一的越野摩托車靴因屬於戶外活動，接單正跨大步推進，可擴大今年貢獻度。

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