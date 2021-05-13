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政院拍板特別條例 預算提高至6,300億元、延長一年
行政院院會今（13）日修正「新冠肺炎防治級紓困振興特別條例」，將特別預算上限一口氣從2,100億元提高至6,300億元，並將施行期間，調整至2022年6月底止。
新冠肺炎疫情自2019年底出現以來，國外疫情一波未平、一波又起，國內疫情更在近日出現急劇升溫的狀況，讓疫情能夠真正落幕的時間遙遙無期。
行政院院會今日拍板《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例修正草案 》，將特別預算提升至元條例所允許上限，為6,300億元，施行期間也延長一年，至明年6月底。
行政院長蘇貞昌裁示表示，疫情一波未平一波又起，已經來到第四波，狀況持續升溫，沒有舒緩下來，因此這次修法通過，將特別條例時間延長一年，延長到明年六月底。
蘇揆說，這次修正也特別預算總額上限，修正為最高6,300億元，今天等於增加第三個2,100億元，提高到上限6,300億元。
蘇揆表示，這次修正是為了防止疫情，有其必要，與外國預算，如美國紓困已經來到144多兆元等相比，算是以最少前做到最好成績，希望再延長一年、預算再酌予提高。
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