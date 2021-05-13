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本土疫情升溫 經濟部擬重啟商業服務業紓困措施

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

確認案例陸續傳出，本土疫情持續升溫，目前中央疫情指揮中心雖未將防疫措施升級到第三級，但對餐飲、零售、娛樂等商業服務業已造成影響。經濟部官員今（13）日表示，將有可能針對受影響行業重新祭出紓困措施，但龐大的預算確實令人傷腦筋。

經濟部官員說，目前的確針對進入第三級後的紓困方案進行討論，但可能不會照之前紓困方案原版進行，應會做部分調整。

經濟部官員指出，目前受影響最嚴重的是中、大型餐飲，尤其是婚宴取消和延期的情況最多，並已針對若疫情再升溫、防疫措施再升級的話，商業服務業可能暫停情形，盤點因應方案，包括薪資補貼、營運資金補貼等，重啟去年的商業紓困措施。

經濟部官員表示，去年疫情爆發後，經濟部自4月21日啟動商業服務業的紓困，包括提供薪資補貼、營運資金補貼，還有水電費的減免、紓困貸款，並推動餐飲業上架外送服務和零售業上架電商服務等相關補助，一直持續到7月15日疫情趨緩後消費力道回溫，紓困也隨之中止。

不過，由於去年針對商業服務業所提供的薪資補貼和營運資金補貼，金額高達177億元，經濟部官員說，「這確實是個龐大的預算」，因此這一次是否會再度推出薪資補貼和營運資金補貼，目前還在討論中。同時，多數餐飲、零售業也已上架外送平台和電商平台。因此，經濟部正在思考，還有什麼方案可以協助商家業者。

此外，因疫情導致民眾擔心購物不便，昨起各賣場也出現搶購潮，經濟部已派員掌握各賣場情況，確保民眾大量補貨的衛生紙、罐頭、泡麵等不至於短缺。

經濟部官員說，目前掌握供應量都還穩定，自即日起都會隨時掌握情況，如有短缺情形將循去年模式，直接協調廠商出貨以及增加物流能力供給。

經濟部 疫情 餐飲業

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