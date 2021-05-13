經濟重啟及拜登政策加持 基礎建設投資迎財神

美國疫苗施打加速、防疫限制放寬帶動美國經濟強勁復甦，但商品價格上漲及勞動力短缺卻引發通膨疑慮籠罩，牽動美股高檔震盪，而台灣防疫等級升高引發台股獲利了結賣壓。根據彭博資訊統計至2021/5/11，過去一個月台股及美國科技股震盪期間，全球基礎建設及公用事業類股逆勢走揚，成為震盪環境下的資金避風港。

富蘭克林證券投顧表示，基礎建設及公用事業產業主要是提供電力、瓦斯、供水等民生必需品，加上許多公用事業屬於受管制產業、基礎建設公司的營運多數係以特許經營權或長期契約為基礎，具備營運穩定、現金流可預測性高及高股利率的特性，在市場波動環境下可發揮跟漲抗跌的效果。

富蘭克林證券投顧認為，展望下半年全球疫苗施打普及後將迎接經濟重返常軌，有利鐵路、公路及機場等運輸基礎建設營收及獲利回升，全球環保減碳趨勢推動公用事業轉型及再生能源發展，加上現階段基礎建設及公用事業類股評價面仍處歷史低檔，評價面具吸引力。建議投資人可將基礎建設及公用事業產業型基金納入至投資組合中，作為長期配置的一環。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，除了電力等公用事業之外，基礎建設產業也涵蓋鐵路、公路及機場(簡稱鐵公機)等使用者付費資產，面臨經濟成長帶動通膨上揚的環境下，使用者付費資產的現金流量通常可隨通膨而上揚，有望抵銷利率上揚的影響。近期我們觀察到美國的鐵路及公路運輸量因為防疫限制放寬而明顯上揚，長期獲利能見度回升，下半年全球經濟解封後的復甦前景值得期待。

此外，尼克．蘭利指出，在全球減碳及基礎建設升級等政策引領下，締造基礎建設產業長期成長趨勢。美國總統拜登推動2.3兆美元基礎建設計畫，凸顯出已開發國家多數正面臨基礎建設老舊或高齡化人口增加而必須升級、提高承載量及永續經營的挑戰，新興國家在人口成長及城市化發展下也必須大舉投入新的基礎建設，需要政府與民間資金共同投資。

根據全球基礎建設中心(GIH)2017年最新報告，2021~2040年全球基建支出合計上看70兆美元。另一方面，尼克．蘭利認為，隨著全球對於環保減碳的重視，各國政府積極朝淨零碳排目標邁進，加上美國主要電信商如威瑞森通訊陸續完成採購C-Band頻譜及租賃合約之後，將加速5G發展，讓再生能源、通訊電塔等新興基礎建設商機應運而生。

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